Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden und FC Tiengen 08 unter Druck

Fußball-Landesliga: Verlieren ist verboten für die Hochrhein-Teams nach den Niederlagen zuletzt. FSV Rheinfelden am Sonntag gegen den SV Solvay Freiburg ohne Rot-Sünder Fabian Schreiner. FC Tiengen 08 muss am Samstag beim VfR Hausen ran

Fußball-Landesliga: (gew) Sowohl der FSV Rheinfelden (5.) am Sonntag auf heimischer Richterwiese gegen den SV Solvay Freiburg (15.) als auch der FC Tiengen 08 (9.) am Samstag in der Partie beim VfR Hausen (11.) stehen nach ihren Niederlagen zuletzt etwas unter Druck, wollen sie nicht nach ihren guten Starts zu Saisonbeginn nach hinten abrutschen.

Anton Weis, Spielertrainer des FSV Rheinfelden, sieht das 0:1 vom vergangenen Wochenende bei den SF Elzach-Yach nicht als dramatisch an. "Diese Niederlage wirft uns nicht um. In der ersten Hälfte haben wir mitgehalten, hatten sogar die besseren Chancen", sagt Weis, der aber vor dem Gegner am Sonntag, dem Vorletzten SV Solvay Freiburg, warnt: "Oft sind solche Spiele gegen die hinteren Mannschaften der Tabelle schwieriger für uns. Und diese Spiele gegen aktuelle Kellerteams wie den FV Herbolzheim, den SV Weil oder den SV Kirchzarten stehen in den kommenden Wochen an."

"Schon jetzt am Sonntag gegen den SV Solvay Freiburg wird sich zeigen, wo es für uns lang geht. Ziel ist ein Sieg", zeigt Weis Entschlossenheit vor den richtungsweisenden Spielen. Fehlen wird ihm am Sonntag Abwehrmann Fabian Schreiner, der zuletzt Rot gesehen hatte. Fraglich ist noch der Einsatz von Alex Contorno und von Besart Cibukciu, die nicht trainiert haben (beide krank).

Georg Isele, Trainer des FC Tiengen 08, fordert von seinen Männern bedingungslosen Einsatz im Spiel morgen beim VfR Hausen. "Beim 1:2 zuletzt gegen den SC Wyhl haben wir unsere bisher schlechteste Saisonleistung gezeigt. Die Niederlage war total verdient. Daraus müssen wir lernen", sagt Isele. Nur drei Punkte sind die Tiengener von einem Abstiegsplatz entfernt. Isele: "Einen Punkt müssen wir mindestens in Hausen holen. Verlieren ist verboten."

Isele muss wohl wieder zumindest einen Spieler aus der Reserve ausleihen. Der Kader ist – wieder einmal – klein. "Es fehlen einige Leistungsträger", ärgert sich der Trainer. Ganz sicher wird Tomas Masek ausfallen. Er musste zuletzt wegen seiner Knieverletzung ausgewechselt werden. Ihm wurde eine Zwangspause verordnet, die er für einen Besuch in seiner tschechischen Heimat nutzt. Außerdem fehlen Bruno Di Palma, Erdal Kizilay (beide verletzt), Steffen Huber (Urlaub), Arber Canaj, Marco Stasiek (beide Beruf) und Gelb-Rot-Sünder Sven Maier. Der Einsatz von Nico Ködel (Leiste) ist noch fraglich.