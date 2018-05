Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden und FC Tiengen 08 streiten im Fernduell um den Ligaverbleib

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden erwartet am Samstag um 17 Uhr den SV Au-Wittnau. Punktgleicher FC Tiengen 08 spielt zeitgleich beim Freiburger FC II

Fußball-Landesliga: (gew) Zwei Teams werden wohl aus der Landesliga runter müssen, wenn sich der Vizemeister gegen die beiden anderen "Vize" der Staffeln 1 (SV Bühlertal) und 3 (FC 08 Villingen II) nicht durchsetzt. Wenn dem "Vize" der Staffel 2 doch der Aufstieg gelingen sollte, wäre sogar der Vorletzte noch gerettet und nur Schlusslicht SV Solvay Freiburg würde der Abstieg treffen. Derzeit gilt: Der Drittletzte ist gerettet. Das wären momentan die Rheinfelder (42:61 Tore), die gegenüber den punktgleichen Tiengenern (41:60) zwar die gleiche Tordifferenz haben, aber ein Tor mehr erzielt haben. Der FC Tiengen 08 spielt am Samstag beim Freiburger FC II (7.), der FSV Rheinfelden erwartet den SV Au-Wittnau (6.) auf der Richterwiese. Die Smartphones werden bei diesem Fernduell glühen. Richtig verzwickt wird es, wenn auch bei den Toren Gleichstand herrscht. Beispiel: Der FC Tiengen 08 spielt 1:1, der FSV Rheinfelden 0:0. Dann hätten beide 42:61 Tore. Dann würde der direkte Vergleich der Spiele zwischen beiden Teams herangezogen. Und der spricht für den FSV Rheinfelden, der in Tiengen gewonnen hat und zu Hause unentschieden spielte.

Der FSV Rheinfelden hat also einen leichten Vorteil. Trainer Marc Jilg steht immerhin Ersatztorwart Denis Quintero wieder zur Verfügung. Davide Marra wird aus dem Urlaub zurück sein. Asip Smailji, der zuletzt krank war, ist wieder fit. Ob es Jeremy Stangl rechtzeitig aus seinem Urlaub auf den Platz schafft, ist noch fraglich. Jilg: "Ich gehe davon aus, dass der FC Tiengen 08 sein Spiel gewinnen wird. Deswegen werden wir auch offensiv antreten."

Der FC Tiengen 08 muss in der Partie beim Freiburger FC II auf den gesperrten Sven Maier verzichten. Wieder dabei sind Daniel Albicker und Nico Ködel. "Wir spielen konstant wechselhaft", gibt Trainer Oliver Neff zu und denkt an die schlechte Leistung zuletzt gegen Schlusslicht SV Solvay Freiburg, als nur ein 5:3-Sieg gelang. "Dadurch haben wir unseren leichten Vorteil gegenüber dem FSV Rheinfelden verloren. Positiv ist, dass es jeder noch aus eigener Kraft schaffen kann. Mir wäre es natürlich lieber, wenn wir nicht mit einem Hochrhein-Club um den freien Platz kämpfen müssten." Positiv stimmt Neff, dass die Freiburger zuletzt schwächelten. Die Erste der Breisgauer kämpft am Sonntag um den Titel in der Verbandsliga. Neff: "Die Erste hat Priorität. Das ist klar. Vielleicht ist die Reserve etwas schlechter aufgestellt." Darauf will sich Neff aber nicht verlassen. Er weiß: "Wir müssen Vollgas geben."