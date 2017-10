Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden trifft das Tor nicht

Fußball-Landesliga: Torloses Remis der Rheinfelder gegen den SC Wyhl auf dem Kunstrasen des Warmbacher Europastadions ist eine gefühlte Niederlage

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – SC Wyhl 0:0.

SR: Stephan Niggemeier (Unterkirnach). – Z.: 80.

Die Saisonpremiere für den FSV Rheinfelden auf dem Kunstrasen des Europastadions hätte besser verlaufen können. 90 Minuten hatte der offensiv harmlose SC Wyhl so gut wie keine Chance, und auf der anderen Seite trafen die Rheinfelder das gegnerische Tor nicht. "Wir haben heute auf alle Fälle zwei wichtige Punkte verloren", war FSV-Trainer Marc Jilg gar nicht zufrieden. Vor allem in der zweiten Hälfte war Jilg an der Seitenlinie ständig unterwegs. "Die Zeit ist uns davon gelaufen. Ich habe auf die Uhr geschaut und konnte es nicht glauben, dass uns kein Treffer gelingt", klagte Jilg.

Die Partie hatte hektisch – mit ein paar Minuten Verspätung – begonnen. Da die Gäste das falsche Auswärtsdress eingepackt hatten, wechselten die Rheinfelder noch kurzerhand die Klamotten und schlüpften in die weißen Trikots. "Die erste Viertelstunde haben wir verschlafen", so Jilg, der aber dann auch sah, wie seine Mannschaft immer dominanter wurde und sich immer mehr Chancen erarbeitete. Die besten Gelegenheiten ließen Eren Salli (36.) und Jeremy Stangl (42.) aus. Salli zielte aus zehn Metern daneben, Stangl marschierte allein aufs Tor und verfehlte dieses nur um Zentimeter.

Nach dem Wechsel entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Positiv aus Sicht der Gastgeber, dass der SC Wyhl nur noch mit Schüssen aus der zweiten Reihe auf sich aufmerksam machte. "Wir stehen hinten wieder recht gut", freute sich auch Jilg. Aber im Angriff haperte es dafür gewaltig. Anton Weis scheiterte mit drei oder vier Schüssen nur knapp. Eren Salli, Asip Smailji und Jeremy Stangl machten es aber auch nicht besser. "Wir bringen den Ball einfach nicht rein", raufte sich Jilg mehrmals die Haare. So zum Beispiel, als Stangl aus zehn Metern abzog, der Wyhler Torwart Norman Gruber den Ball aber noch aus dem Winkel fischte. So blieb es beim torlosen Remis, das dem Spielverlauf sicher nicht entsprach. Nächstes Wochenende muss der FSV Rheinfelden ausgerechnet zu Spitzenreiter FC Waldkirch. Jilg: "Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl, weil wir defensiv wieder stärker geworden sind."

FSV Rheinfelden: Quintero – Marra, Cibukciu, Murawski, Eschbach – Weis, Baumgartner, Smailji, Beltrani – Salli (75. Contorno), Stangl.