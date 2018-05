Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden sitzt im Keller fest

Fußball-Landesliga: Führung durch Jeremy Stangl reicht nicht. Am Ende gibt's eine 1:6-Packung der ersatzgeschwächten Rheinfelder beim SC Wyhl. Torwart Dany Quintero muss schon nach neun Minuten verletzt raus und ins Krankenhaus

Fußball-Landesliga: SC Wyhl – FSV Rheinfelden 6:1 (3:1)

Tore: 0:1 (20.) Stangl; 1:1 (43.) Blust; 2:1 (45.+1./FE) Niegel; 3:1 (45.+3.) Hanselmann; 4:1 (67.) Blust; 5:1 (71.) Hanselmann; 6:1 (90.) Kopp. – SR: Stefan Langeneckert (Appenweier). – Z.: 150.

Die Luft wird immer dünner für den FSV Rheinfelden. Mit einer 1:6-Packung beim SC Wyhl kehrten die Rheinfelder vom Kaiserstuhl zurück und bleiben damit auf einem Abstiegsplatz.

Schon die Voraussetzungen waren für den FSV Rheinfelden alles andere als rosig. Mit nur zwölf Spielern waren sie angereist, da Lucas Eschbach wegen Rückenschmerzen kurzfristig passen musste. Neun Minuten waren gespielt, da kam es noch schlimmer: Der Wyhler Jens Ritter setzte sich ziemlich forsch gegen FSV-Torwart Dany Quintero ein. Mit einem tiefen Schnitt am Ringfinger musste Quintero vom Platz und direkt ins Krankenhaus. Für ihn ging Feldspieler Simon Kleiner in den Kasten, der seinem Team zunächst sogar mit tollen Reflexen Rückhalt gab. Zunächst gab's eine Trotzreaktion der Gäste: Nach schöner Vorlage von Anton Weis traf Jeremy Stangl aus der Drehung in den Winkel. Die Führung verteidigte der FSV Rheinfelden bis kurz vor der Pause. Innerhalb fünf Minuten kassierten die Gäste aber drei Gegentore: Zunächst nutzte Marco Blust einen Abspielfehler der Gäste und traf zum 1:1. Kurz darauf verwandelte Thomas Niegel einen umstrittenen Foulelfmeter zum 2:1 für die Gastgeber, die in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sogar durch Hendrik Hanselmann auf 3:1 erhöhten.

Nach dem Wechsel setzte der FSV Rheinfelden noch einmal alles auf eine Karte. Pech hatte aber Modom Zieonjie, der nur die Unterkante der Latte traf. Statt des Anschlusstreffers fiel auf der Gegenseite das vierte Tor – wieder durch Blust. Der SC Wyhl machte danach sogar noch das halbe Dutzend voll. Für die letzten 20 Minuten musste sich Marc Jilg noch selbst einwechseln, da Asip Smailji wegen Leistenbeschwerden raus musste. Jilg: "Ohne Torwart und bei unserem dünnen Kader wird es jetzt sehr schwer für uns. Wir geben uns aber nicht auf."

FSV Rheinfelden: Dany Quintero (9. Kleiner) – Marra, Cibukciu, Murawski, Salli – Weis, Smailji (68. Jilg), De Franco, Strazzeri, Stangl – Zieonjie.