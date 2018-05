Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden setzt seine Talfahrt fort

1:2-Niederlage im Kellerduell der Fußball-Landesliga gegen den SV Kirchzarten. Führung durch Anton Weis hat keinen Bestand

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – SV Kirchzarten 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 (37.) Weis; 1:1 (63.) Boya; 1:2 (90.) Kanwischer. – SR: Yannick Schmitt (Reguisheim/Elsass). – Z.: 100.

Die Karten im Abstiegskampf sind völlig neu gemischt. Dafür sorgte der FSV Rheinfelden selbst. Die Mannschaft von Trainer Marc Jilg rutschte durch die 1:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten SV Kirchzarten auf einen Abstiegsplatz. „Wir haben es jetzt nicht mehr in eigener Hand, sind auf Schützenhilfe anderer angewiesen“, so Jilg, der aber den Kopf nicht in den Sand stecken will: „Vielleicht steigt der Drittletzte ja nicht ab. Oder wir schaffen es noch auf den viertletzten Rang.“ Die Rechnerei kann also beginnen.

Dabei hatte die Partie gegen den SV Kirchzarten auf der Richterwiese ganz gut begonnen. Nach einer Abtastphase parierte FSV-Torwart Dany Quintero einen Schuss aus kurzer Distanz von Philipp Scherer (20.). Das war der Weckruf für die Gastgeber. Fast im Gegenzug tauchte Asip Smailji allein vor dem Gästetor auf, doch deren Schlussmann Peter Vonderstraß hatte mit Smailjis zu schwachem Schuss keine Mühe.

Besser machte es FSV-Spielertrainer Anton Weis. In der 37. Minute zirkelte er einen Freistoß aus 22 Metern um die Mauer der Gäste herum zur Führung in den Torwinkel. Noch vor der Pause rettete Quintero bravourös bei einem Schuss von Sven Althauser.

Nach dem Wechsel hatte Smailji für die Gastgeber sogar das 2:0 auf dem Fuß, doch versagten ihm die Nerven beim Abschluss allein vor dem Tor. Besser machte es der SV Kirchzarten. Nach einer Flanke von links bedankte sich der sträflich vernachlässigte Taylan Boya und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:1 ein.

Fast hatten sich beide Mannschaften in der Schlussphase schon mit der Punkteteilung abgefunden, als Colin Kanwischer wiederum mit einem Kopfball das 2:1 für die Gäste erzielte. Die Gastgeber riskierten in der Nachspielzeit noch einmal alles, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

FSV-Trainer Marc Jilg konnte es nicht fassen. „Wir laden den Gegner fast zu Toren ein. Sie können unbedrängt flanken. Wir stören sie nicht dabei, geben ihnen sogar noch Begleitschutz“, wurde der Trainer sehr deutlich. Ärgerlich sei auch, dass es nicht gelungen sei, eine Führung oder zumindest das Remis über die Zeit bringen. Jilg: „Da fehlt uns ganz einfach die Kaltschnäuzigkeit.“

FSV Rheinfelden: Dany Quintero – Marra, Murawski, Cibukciu, Beltrani – Weis, Eschbach, Smailji (75. Contorno), Salli – De Franco (75. Strazzeri), Stangl.

