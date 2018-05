Regiosport Hochrhein FSV Rheinfelden schnappt sich Justin Petretta und Fabian Venturiero

Vom Abstieg bedrohter Landesligist meldet zwei Neuzugänge

Fußball-Landesliga: – Der akut vom Abstieg bedrohte FSV Rheinfelden plant für die Zukunft. Bei der Suche nach neuen Spielern ist Sportchef Joachim Sperker in der Stadt fündig geworden. Wie der Verein mitteilt, werden Fabian Venturiero (22) vom SV Herten und der bis zu Winterpause – für den SV Nollingen aktive Justin Petretta (23) an der Richterwiese spielen. Die beiden Spieler sind Cousins und spielten einst gemeinsam beim SV Herten und beim SV Nollingen. Kürzertreten will indessen Davide Marra (32).