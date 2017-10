Der SV Weil biegt seinen Rückstand im Hochrhein-Derby der Landesliga in einen 2:1-Sieg um. Tobias Bächle, der Trainer des SV Weil, zeigt sich an seiner alten Wirkungsstätte erfolgreich.

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – SV Weil 1:2 (0:0).

Tore: 1:0 (50.) Smailji; 1:1 (55./FE) und 1:2 (67.) beide Mislimovic. – SR: Robert Drews (Freiburg). – Z.: 320.

Tobias Bächle, der Trainer des SV Weil, hatte sich diese Taktik sicher nicht grundlos ausgedacht. Nicht wie in früheren Zeiten mit offensivem Hurra-Fußball ließ er seine Männer an seiner alten Trainer-Wirkungsstätte auflaufen. In der vergangenen Runde hatten die Weiler auf der Richterwiese den Kürzeren gezogen, beherrschten zwar das Spiel, wurden aber ausgekontert und verloren mit 0:2. Dieses Mal versteckten sich die Weiler zwar nicht auf der Richterwiese, aber agierten aus einer gesicherten Defensive. Ihr Trainer war voll des Lobes: "Meine Mannschaft hat heute den Kampf angenommen."

Auch FSV-Spielertrainer Anton Weis war überrascht über seine Freiheiten, die er vor allen Dingen in der ersten Hälfte genoss. "Ich hatte ziemlich freies Spiel im Mittelfeld. Aber die Weiler sind hinten sehr gut gestanden", sagte er. Andererseits war seine Abwehr selbst auch beschäftigt, die Weiler Spitze mit Almin Mislimovic und Yannik Weber in Schach zu halten. "Wir wussten, dass sie brandgefährlich sind", so Weis.

In der ersten Hälfte ergaben sich kaum Chancen auf beiden Seiten. Ein Schuss von Weis wurde noch entscheidend abgefälscht (20.), und ein Freistoß von Nikola Obradovic auf der Gegenseite fand in FSV-Schlussmann Dany Quintero seinen Meister (25.).

Erst nach der Pause ging es rund. Nach einem langen Ball von Jeremy Stangl zog der Rheinfelder Asip Smailji aus halblinker Position ab. Sein Schuss war für den Weiler Torwart Igor Dodik unhaltbar (50.). "Nach unserer Führung haben wir das Spiel innerhalb von einer Viertelstunde aus der Hand gegeben", ärgerte sich Weis. Nach einem langen Ball wurde der Weiler Kapitän Weber von Keeper Quintero im Strafraum von den Beinen geholt. Mislimovic verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1 (55.). Zwölf Minuten später war es wieder Mislimovic, der nach einem langen Ball zum 2:1 für die Gäste einschob. Danach verpasste Acar das 3:1, als er von halbrechts nur den Pfosten traf (70.). Der Freistoß von Obradovic landete am Lattenkreuz. Für den FSV Rheinfelden vergab Modom Zieonjie noch die Chance zum Ausgleich (87.).

FSV Rheinfelden: Quintero – Cibukciu (56. Eschbach), Murawski, Marra, Beltrani – Baumgartner, Salli, Smailji (68. Contorno), Weis– Cam (78. Zieonjie), Stangl.

SV Weil: Dodik – Riede, Groß, Lauber, Kaiser – Obradovic (90.+2 Mundinger), Acar, Do Le, Stergianos (78. Njie), Weber – Mislimovic (87. Samardzic).



Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Tobias Bächle, dem Trainer des SV Weil und ehemaligen Trainer des FSV Rheinfelden, nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft im Derby auf der Richterwiese:

"Wir lassen uns zu sehr überraschen"

In seiner dritten Saison spielt Asip Smailji beim FSV Rheinfelden in der Landesliga. Der 24-Jährige, der auch in Rheinfelden wohnt, hatte seine Mannschaft in Führung geschossen, ehe der SV Weil doch noch das Hochrhein-Derby mit 2:1 für sich entschied.

Asip, ist der Ärger groß?

Ja. Ich glaube, dass wir bis zu meinem Tor die bessere Mannschaft waren. Dann haben wir aber zu schnell den Ausgleich klassiert.

Den Ball zum 1:0 haben Sie richtig gut getroffen.

Jeremy Stangl hat mich super gesehen und dann habe ich abgezogen.

Wie kam es dann zu dem Bruch?

Beide Gegentreffer fielen nach Fehlern, die wir uns im Mittelfeld geleistet haben. Mit einem hohen und einem langen Ball auf die Spitzen haben uns die Weiler ausgekontert. Das darf nicht passieren. Wir waren zu unachtsam und lassen uns zu sehr überraschen.

Fehlt da beim FSV Rheinfelden noch ein bisschen die Routine, eine Führung mal länger zu halten?

Das kann sein. Wir haben viele junge Spieler und müssen alle noch lernen.

Der FSV Rheinfelden ist auf einen Abstiegsrang gerutscht. Kommt Panik auf?

Nein. Wir haben keine Angst. Die Liga ist ausgeglichen. Wir wissen, dass wir auch jeden schlagen können.

Fragen: Gerd Welte