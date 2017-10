Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden nach der Pause wie verwandelt

Fußball-Landesliga: Nach 0:2-Rückstand beim SV Kirchzarten gelingt noch ein 3:2-Sieg. Weis, Salli und Stangl treffen in der zweiten Hälfte für die Gäste

Fußball-Landesliga: SV Kirchzarten – FSV Rheinfelden 2:3 (2:0).

Tore: 1:0 (24.) Faller; 2:0 (33.) Tumminaro; 2:1 (51.) Weis; 2:2 (65.) Salli; 2:3 (75.) Stangl. – SR: Jakob Paßlick (Gengenbach). – Z.: 100. – Bes.: Baumann (SVK/90.) hält FE von Cam.

Der FSV Rheinfelden drehte ein verloren geglaubtes Spiel zu einem verdienten Sieg. Mit 0:2 lagen die Gäste zur Pause schon hinten. "Die erste Hälfte war unterirdisch schlecht von uns. Unsere Fehlpässe reichten für eine ganze Saison", klagte FSV-Trainer Marc Jilg. Kurz vor dem Wechsel vergab Cam schon den Anschluss sechs Meter frei vor dem Tor. Dafür übernahmen die Gäste das Spiel nach dem Wechsel. "Das war die richtige Reaktion meiner Mannschaft. Da hat alles gepasst", so Jilg. Eine Flanke von Weis senkte sich in den Winkel (51.), Salli erzielte aus der Drehung nach einer Flanke von Stangl den Ausgleich, und Stangl nach einer Kombination mit Weis erzielte noch den Siegtreffer (75.). In der Schlussminute scheiterte Cam mit einem Fouelfmeter noch am Kirchzartener Torwart Baumann. Aber auch die Gastgeber hatten noch eine Ausgleichschance, doch trafen sie kurz vor Ende der Partie nur das Lattenkreuz.

FSV Rheinfelden: Quintero – Beltrani, Cibukciu, Murawski, Schreiner (46. Eschbach) – Weis, Baumgartner, Smailji, Contorno (42. Stangl), Cam– Salli.