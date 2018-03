Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden macht's unnötig spannend

Fußball-Landesliga: Hochverdienter 1:0-Erfolg gegen FC Emmendingen. Anton Weis zirkelt Freistoß um die Mauer.

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – FC Emmendingen 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (34.) Weis. – SR: Chris Schäper (Villingen). – Z.: 100. – Bes.: Preuß (FCE/49.) hält FE von Stangl.

Einen hochverdienten 1:0-Erfolg feierte der FSV Rheinfelden auf dem Kunstrasen des Europastadions gegen einen schwachen Gegner. Dabei machten es die Gastgeber unnötig spannend und versäumten es, schon zur Halbzeit den Sieg in trockenen Tüchern zu haben. „Wenn es dumm läuft, verlieren wir dieses Spiel noch. Das hat mich heute geärgert“, brachte es FSV-Trainer Marc Jilg auf den Punkt.

In der ersten Hälfte kam der FC Emmendingen zu keiner einzigen Torchance. Ganz anders die Gastgeber: Schon nach zehn Minuten hatte Neuzugang Sascha Strazzeri die Führung auf dem Fuß, doch Torwart Marco Preuß hatte bei dessen Schuss noch seine Finger dran. FSV-Sturmspitze Jeremy Stangl zielte kurz darauf knapp vorbei. Dafür zirkelte Spielertrainer Anton Weis nach gut einer halben Stunde einen Freistoß aus 20 Metern geschickt um die Mauer und überwand den machtlosen Preuß.

„Schon in der Pause hätten wir mit 3:0 führen müssen. Wir investieren so viel, aber der Ertrag stimmt einfach nicht“, kommentierte Marc Jilg die Partie. Auch der Verlauf der zweiten Hälfte bestätigt Jilgs Fazit. Zunächst scheiterte Jeremy Stangl mit einem Foulelfmeter am Emmendinger Torwart (49.), dann bediente Weis mit einem Freistoß von links Stangl in der Mitte, der den Ball einköpfte. Schiedsrichter Chris Schä-per hatte etwas dagegen, sah Stangl im Abseits – eine sehr umstrittene Entscheidung. Als ob’s nicht genug wäre, traf wiederum Stangl kurz darauf per Kopf nur das Lattenkreuz. Das 2:0 war zu diesem Zeitpunkt längst überfällig gewesen, zumal auch der eingewechselte Yusuf Cam noch knapp scheiterte.

Der FC Emmendingen wurde erst mit seiner Schlussoffensive gefährlich. So verpasste Sebastian Schmidt mit einer Doppelchance kurz vor dem Ende den Ausgleich nur knapp. So blieb Denis Quintero, der für seinen Bruder Dany (Urlaub) nochmals das Rheinfelder Tor hütete, an diesem Tag ohne Bezwinger.“ Der Zittersieg der Gastgeber war perfekt. „Wir waren spielerisch und läuferisch besser. Die Einstellung hat gestimmt“, lobte Jilg seine Männer nochmals, hob aber auch mahnend den Finger: „Wir haben den Gegner aufgebaut. Und zum Schluss haben die Emmendinger noch richtig auf den Ausgleich gedrückt.“

FSV Rheinfelden: Denis Quintero – Cibukciu, Kleiner, Murawski, Baumgartner – Weis, Beltrani, Salli (66. Kittel), De Franco (86. Contorno) – Strazzeri (80. Cam), Stangl (90.+2 Polat).