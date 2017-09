Fußball-Landesliga: 6:0-Sieg gegen Aufsteiger RW Ballrechten-Dottingen. Bilal Yusuf Cam trifft früh mit Doppelpack. Stangl, Beltrani, Contorno und Salli erzielen die weiteren Treffer für die Mannschaft von Trainer Marc Jilg

Fußball Landesliga: FSV Rheinfelden – SV RW Ballrechten-Dottingen 6:0 (4:0).

Tore: 1:0 (7.) und 2:0 (13.) beide Cam; 3:0 (35.) Stangl; 4:0 (45.+1) Beltrani; 5:0 (72.) Contorno; 6:0 (86.) Salli. – SR: David Huwiler (Basel). – Z.: 100.

Geht da sogar was nach oben? Gegen Aufsteiger SV RW Ballrechten-Dottingen machte der FSV Rheinfelden sogar das halbe Dutzend voll. Drei Punkte hinter Spitzenreiter SC Wyhl – das kann sich sehen lassen. Marc Jilg, der die Partie dank eines kompletten Kaders wieder einmal von der Außenlinie als Trainer dirigieren durfte, wiegelte sogleich ab: "Wir wollen erst einmal den Ligaverbleib sichern."

So einseitig, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Partie auf dem tiefen "Geläuf" der Rheinfelder Richterwiese nicht. Allerdings legten die Gastgeber gleich richtig los. Nachdem Jeremy Stangl in der 1. Minute noch knapp vorbei gezielt hatte, sorgte Bilal Yusuf Cam in der ersten Viertelstunde mit seinem Doppelpack für die 2:0-Führung. Nach einer schönen Kombination nahm er aus gut 20 Metern Maß und überwand den nicht immer souverän agierenden Gäste-Torwart Niklas Rentschler ein erstes Mal (7.). Sechs Minuten später überlistete Cam den Schlussmann mit einem Lupfer erneut.

"Mit der ersten Hälfte bin ich nicht zufrieden. Vor allem nach dem 2:0 haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Wir haben uns auch zu oft provozieren lassen", kritisierte Marc Jilg seine Männer. In der teilweise recht hitzigen Atmosphäre kamen die Gäste besser auf, vergaben aber einige Chancen fahrlässig. Zwei Mal scheiterte Marco Müller knapp und dann traf Philipp Kercher nur die Latte (33.). Der FSV Rheinfelden bewies aber bis zum Seitenwechsel seine Konterstärke. So verwertete Asip Smailji einen Pass von Stangl zum 3:0 (35.), ehe Smailji fast mit dem Pausenpfiff Marco Beltrani bediente, der nur noch zum 4:0 einschieben musste.

"In der zweiten Hälfte haben wir wieder zu unserem Spiel gefunden", lobte Jilg nach der Partie sein Team. Nach knapp einer Stunde musste aber erst einmal FSV-Schlussmann Dany Quintero sein ganzes Können bei einem Schuss von Manuel Wolf zeigen. Quintero erhielt nach der Partie auch ein Sonderlob seines Trainers. Bis zum Schlusspfiff parierte er noch gefährliche Schüsse von Manuel Pfefferle und Marcello Marchese.

Die Tore erzielte dagegen der FSV Rheinfelden. Nach Vorlage von Stangl war der eingewechselte Alex Contorno zur Stelle und erhöhte auf 5:0 (72.). Als Torwart Rentschler einen Ball aus den Händen gleiten ließ, rechtfertigte auch Eren Salli seine Einwechslung kurz zuvor und stellte den 6:0-Endstand her.

"Wir wollten ohne Gegentor bleiben und das ist uns gelungen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die sich heute für ihre Leistung selbst belohnt hat", lautete das positive Fazit von Marc Jilg, der der kommenden schweren Aufgabe bei den SF Elzach-Yach ruhig entgegenblicken darf.

FSV Rheinfelden: Quintero – Marra, Eschbach, Murawski, Schreiner – Smailji (66. Contorno), Weis, Baumgartner, Beltrani (75. Salli) –Cam, Stangl (71. Zieonjie).







Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Torwart Dany Quintero vom FSV Rheinfelden



"Konkurrenzkampf motiviert mich"

Mit seinen beiden Treffern innerhalb von sechs Minuten brachte Stürmer Bilal Yusuf Cam (23) den FSV Rheinfelden in der ersten Viertelstunde bereits klar in Führung. Am Ende gab es für seine Mannschaft einen 6:0-Erfolg gegen den Aufsteiger SV RW Ballrechten-Dottingen. Cam, der in Öflingen wohnt, stieß zu Beginn dieser Saison zu den Rheinfeldern.

Yusuf, gleich zwei Tore von Ihnen. Danach war kurz Sand im Getriebe.

Ja, aber wir haben uns wieder gefangen.

Waren Sie heute besonders motiviert?

Motiviert bin ich immer. Über die beiden Tore habe ich mich natürlich gefreut. Sie waren für uns auch deshalb so wichtig, weil sie uns die Sicherheit gegeben haben.

Ist der Personalmangel jetzt endlich Vergangenheit?

Ja. Wir haben etwa 20 Leute im Training. Das macht richtig Spaß. Das bedeutet aber auch, dass der Konkurrenzkampf richtig groß ist. Aber auch das motiviert mich richtig.

Die Stimmung ist also gut?

Auf alle Fälle. Ich bin als Neuzugang auch richtig gut aufgenommen worden.

Jetzt ist der FSV sogar unter den besten Fünf zu finden. Sind Sie überrascht?

Nein, gar nicht. Wir haben die Spieler für einen vorderen Platz in der Tabelle.