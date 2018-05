Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden hat das Siegen nicht verlernt

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden feiert beim FC Freiburg-St. Georgen einen verdienten 2:1-Erfolg, muss aber bis zum Schluss zittern

Fußball-Landesliga: FC Freiburg-St. Georgen – FSV Rheinfelden 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 (19.) Salli; 0:2 (51.) Strazzeri; 1:2 (87.) Hanser. – SR: Nicolas Dorss (Markdorf). – Z.: 100.

Es war doch noch eine Zitterpartie für den FSV Rheinfelden, ehe der Sieg beim FC Freiburg-St. Georgen perfekt war. Kurzfristig ging Sascha Rueb aus der Reserve ins Tor und machte seine Sache gut. Am Gegentreffer war er machtlos. Allerdings fielen Asip Smailji (krank), Besart Cibukciu (verletzt) und Jeremy Stangl (privat verhindert) ebenso kurzfristig aus. Der FSV Rheinfelden begann stark und ging verdient durch Eren Salli in Führung. Danach verpassten es die Gäste aber, nachzulegen. So ging es bis zur 50. Minute, ehe Sascha Strazzeri auf 2:0 erhöhte. Auch danach hätten die Gäste nochmals nachlegen müssen. Spielertrainer Marc Jilg, der sich noch selbst einwechseln musste, war nicht ganz zufrieden: "Wir brauchen zu viele Chancen. Wir machen uns das Leben immer selbst schwer. Uns fehlt die Konstanz über 90 Minuten."

Als Marco Hanser drei Minuten vor dem Ende für die Gastgeber auf 1:2 verkürzte, ging das große Zittern los. Mit Mühe und Einsatz schaukelten die Gäste den Sieg aber doch nach Hause.

FSV Rheinfelden: Sascha Rueb – Schreiner, Eschbach, Kleiner, Murawski – Beltrani, Weis, Salli (83. M. Jilg), De Franco, Strazzeri – Zieonjie (58. Contorno).