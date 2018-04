Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden: Vincent Kittel soll die Torwarthandschuhe anziehen

Fußball-Landesligist muss improvisieren. Beim SV Solvay Freiburg ist ein Dreier Pflicht. FC Tiengen 08 am Sonntag gegen VfR Hausen wieder mit Angelo Di Palma

Fußball-Landesliga: (gew) Der FSV Rheinfelden (13.) hat ein Torwartproblem. Das wurde zuletzt bei der 1:6-Niederlage gegen die SF Elzach-Yach allzu deutlich. Stammkeeper Dany Quintero ist noch für zwei Spiele gesperrt, sein Bruder Denis fehlt noch zwei Spiele berufsbedingt. Bei der Heimschlappe vor einer Woche war Marcelo Bravo Soares verständlicherweise überfordert, fehlte ihm doch die Praxis. FSV-Trainer Marc Jilg und die Verantwortlichen müssen deshalb improvisieren. So wird sich am Sonntag in der Partie bei Schlusslicht SV Solvay Freiburg Feldspieler Vincent Kittel die Torwarthandschuhe überstreifen. "In einem Testspiel stand er mal im Tor", sagt Jilg. Und offenbar hat Kittel damals gar nicht so schlecht ausgesehen. Vielleicht reicht sein Talent, um beim Schlusslicht zu bestehen. Ersatztorwart wird Vorsitzender Patrick Da Rugna sein. Jilg: "Er fährt mit nach Freiburg."

Auch trotz der personellen Engpässe sollte es für den FSV Rheinfelden reichen, beim Schlusslicht zu einem Sieg zu kommen. Die Freiburger wurden in den letzten beiden Spielen vom Freiburger FC II mit 0:14 und vom SV Kirchzarten eine Woche zuvor mit 1:10 abgefertigt, haben sich wohl im Abstiegskampf schon aufgegeben. Jilg wird deshalb deutlich: ""Wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, haben wir in der Landesliga nichts zu suchen."

Personell sieht es bei den Rheinfeldern nicht gut aus. Kapitän Marco Beltrani ist für dieses Spiel gesperrt, Sascha Strazzeri noch für zwei Spiele. Besart Cibukciu ist beruflich verhindert, Simon Kleiner für drei Wochen in Südafrika in Urlaub, Fabian Schreiner muss aus Studiengründen absagen. Wieder einsatzbereit sind dagegen Jeremy Stangl und Asip Smailji.

Marc Jilg will die 1:6-Niederlage von zuletzt nicht überbewerten: "Das spiegelt nicht den Spielverlauf wider." Was ihn eher ärgert, sind die vielen Karten, die seine Mannschaft in den vergangenen Spielen kassiert hat. "Es fehlt an der Selbstdisziplin. Da müssen alle an sich arbeiten und wieder in die Gänge kommen", fordert der Trainer.

Nach vier Niederlagen in Folge ist der FC Tiengen 08 (15.) auf einen sicheren Abstiegsrang gerutscht und steht jetzt in der Pflicht. Trainer Oliver Neff weiß es zu gut: "Reden hilft nicht allein. Jetzt müssen alle den Hebel umlegen. Spielerisch halten wir zwar mit, aber wir müssen auch bei einem Rückstand mal den Kampf annehmen und uns gegen die Niederlage stemmen. Da lassen viele zu schnell den Kopf hängen."

Gegen den VfR Hausen (10.), der auswärts bisher erst sieben Punkte eingefahren hat, muss deshalb am Sonntag im heimischen Stadion ein Sieg her. Neff: "Diesen Gegner müssen wir bezwingen." Ein Schlüsselspieler wird aber fehlen: Tomas Masek hat vor einer Woche die Gelb-Rote Karte gesehen. Dafür darf Angelo Di Palma wieder spielen. Außerdem hofft Neff auf die Rückkehr von Süleyman Karacan, den Leistenbeschwerden plagten.