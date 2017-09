Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden: Lucas Eschbach darf doch spielen

Fußball-Landesliga: Gelb-Rote Karte für Defensivmann des FSV Rheinfelden aus der Partie zuletzt beim VfR Hausen war ein Missverständnis, weil er zuvor nicht Gelb gesehen hatte. Sperre wurde zurück genommen. Partie am Samstag auf der Richterwiese gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen wird auf 15 Uhr vorverlegt. FC Tiengen 08 spielt am Sonntag um 13.30 Uhr beim FSV RW Stegen

Fußball-Landesliga: (gew) Um zwei Stunden vorverlegt wurde die Partie des FSV Rheinfelden (9.) gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen (12.). Spielbeginn auf der Richterwiese ist am Samstag um 15 Uhr. Grund für die Vorverlegung ist, dass die Umkleidekabinen in der Halle der Schillerschule ab 18 Uhr von den Ringern des KSV Rheinfelden belegt sind. "Da haben wir keine Ausweichmöglichkeit", bedauert FSV-Spielertrainer Marc Jilg. Es ist keine leichte Aufgabe, die Spielpläne der Ringer und der Fußballer im Sommer bei der Ansetzung der jeweiligen Spiele aufeinander abzustimmen. FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna hatte beim Staffeltag der Landesliga-Fußballer vor der Saison den Verlegungswunsch bereits geäußert.

Viel wichtiger für den FSV Rheinfelden ist allerdings, dass Defensivmann Lucas Eschbach am Sonntag trotz seiner Gelb-Roten Karte vor einer Woche beim 1:0-Sieg beim VfR Hausen wieder spielen darf. Warum? Weil Gelb-Rot nur Gelb war. Schiedsrichter Sandro Pinna (Geisingen) hatte Eschbach in der Nachspielzeit Gelb-Rot gezeigt (wir berichteten), ohne dass er zuvor mit Gelb verwarnt worden war. Die Gelbe Karte hatte nämlich Marc Jilg gesehen. Erste Proteste auf dem Platz halfen nichts, der Schiedsrichter blieb bei seiner (falschen) Entscheidung. Um so erfreulicher für den FSV Rheinfelden ist die Kehrtwende. Am Montag wurde vom Verein Protest eingelegt und schon tags darauf war das Missverständnis behoben. Da ein Schiedsrichter-Beobachter in Hausen vor Ort war, konnte dieser bestätigen, dass Eschbach zuvor noch nicht Gelb gezeigt worden war. Die Sperre für ein Spiel wurde sofort zurück genommen. "Fehler macht jeder. Ich finde es sehr gut, dass ein Schiedsrichter zu seinem Fehler steht. Das ist eine super Sache", freut sich Jilg.

Die Partie auf der Richterwiese wird von einem Schweizer Gespann geleitet. Das wurde zwischen Bezirkssschiedsrichter-Obmann Ralf Brombacher (Kandern) und dem FSV-Vorsitzenden Patrick Da Rugna so abgestimmt. Zustande kommt die Ansetzung durch die Kooperation des Südbadischen Fußballverbands mit dem Schweizer Verband. Die Unparteiischen sollen in ihren Nachbarländern neue Erfahrungen sammeln, um sich so für höhere Aufgaben in ihren Heimatländern zu empfehlen.

Marc Jilg kann in der Partie am Samstag auf einen kompletten Kader setzen. Auch sein Trainerkollege Anton Weis, der zuletzt in Urlaub war, wird wieder dabei sein. "Wir wollen gegen den Aufsteiger alle drei Punkte", gibt sich Jilg kämpferisch.

Der FC Tiengen 08 (6.) muss nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Kirchzarten am Sonntag um 13.30 Uhr beim FSV RW Stegen (2.) ran. "Von fünf Spielen bisher haben wir drei gewonnen. Das ist eine gute Bilanz", freut sich der Tiengener Trainer Georg Isele auf die Partie. Den Gegner kennen die Tiengener aus der Erstrundenpartie im südbadischen Pokal im Sommer, als der FC Tiengen 08 eine 2:0-Führung in Stegen noch abgab und mit 2:3 unglücklich verlor. "Ein starkes Team mit einem gefährlichen Torjäger Martin Fischer. Aber wir sind dennoch beim Tabellenzweiten nicht chancenlos", macht Isele seinen Männern Mut.

Noch nicht einsatzbereit ist Bruno Di Palma wegen seiner Knieverletzung. Fraglich ist noch, ob sein Bruder Angelo, der zuletzt umgeknickt ist, spielen kann. Marco Stasiek ist beruflich verhindert, Paul Mendy nach seiner Hand-OP außer Gefecht. Alberto Di Girolamo muss nach seiner Gelb-Roten Karte zuletzt für ein Spiel aussetzen. "Das können wir aber kompensieren", ist Isele zuversichtlich, am Sonntag von Stegen nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren.