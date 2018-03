Während die Partie des FC Tiengen 08 bei Schlusslicht SV Solvay Freiburg abgesagt wurde, beendete der FSV Rheinfelden seine Winterpause mit einer 3:4-Niederlage in der Nachholpartie beim Freiburger FC II.

Fußball-Landesliga:

Freiburger FC II – FSV Rheinfelden 4:3 (2:2)

Tore: 1:0 (4.) Spoth; 1:1 (20.) Strazzeri; 1:2 (24.) Stangl; 2:2 (45.) Dees; 3:2 (66.) und 4:2 (71.) beide Novakovic; 4:3 (77.) Stangl. – SRin: Samira Bologna (Angelbachtal). – Z.: 100.

Trotz der knappen Niederlage war Anton Weis nicht traurig. "Auf dieser Leistung können wir aufbauen. Wir sind nicht so enttäuscht, weil wir ein gutes Spiel geboten haben", sagte der Spielertrainer des FSV Rheinfelden nach einer kurzweiligen Partie. Vor allem mit seinen Neuzugängen war Weis hochzufrieden: Sascha Strazzeri kam nach 17 Minuten für den verletzten Asip Smailji (Oberschenkelzerrung) ins Spiel und traf sogleich zum 1:1. Auch Massimo De Franco machte bis zu seiner Auswechslung ein gutes Spiel, und Denis Quintero, der für seinen Bruder Dany das Tor hütete, rettete zwei Mal in höchster Not und war bei den Gegentreffern machtlos.

"Die ersten zehn Minuten haben wir verschlafen", sagte Weis. Den frühen Rückstand durch Adriano Spoth (4.) glich Strazzeri nach einer gelungenen Kombination aus (20.). Nur vier Minuten später schob Jeremy Stangl zum 2:1 für die Gäste ein. Der FSV Rheinfelden versäumte es danach, auf 3:1 zu erhöhen. Pech hatte vor allem Anton Weis, dass er mit einem Weitschuss nur die Latte traf. Stattdessen kassierten die Gäste kurz vor dem Wechsel das 2:2.

Innerhalb von fünf Minuten nach der Pause dann allerdings die Entscheidung für die Gastgeber durch einen Doppelpack von Ivan Novakovic: Zunächst wurde sein Schuss aus 25 Metern unhaltbar für Quintero abgefälscht (66.), dann war er nach einem indirekten Freistoß mit einem Hammer direkt in den Winkel zur Stelle (71.). Zwar kam beim FSV Rheinfelden noch einmal Hoffnung auf, als Jeremy Stangl nach schöner Einzelleistung aus spitzem Winkel auf 3:4 verkürzte (77.), doch zu mehr reichte es nicht mehr.

FSV Rheinfelden: Denis Quintero – Polat, Kleiner, Murawski, Marra – Weis, Beltrani, Salli (64. Kittel), De Franco (72. Contorno) – Smailji (17. Strazzeri), Stangl.