Fußball FSV Rheinfelden: Gianni Masullo muss noch einmal ran

Der Fußball-Landesligist greift gegen FV Herbolzheim am Samstag um 17 Uhr auf der Richterwiese nochmals auf seinen Routinier im Tor zurück. Der FC Tiengen 08 spielt am Sonntag beim Spitzenreiter FC Waldkirch.

Vincent Kittel hat's vor einer Woche nicht erwischt. Ursprünglich sollte der Feldspieler des FSV Rheinfelden den vakanten Torwart-Posten beim FSV Rheinfelden (13.) besetzen. Dieser war dadurch entstanden, weil die beiden Quintero-Brüder Dany (Rot-Sperre) und Denis (berufliche Gründe) nicht einsatzbereit waren.

Die Rheinfelder Verantwortlichen zauberten aber in letzter Minute ein anderes As aus dem Ärmel. Gianni Masullo, ein Feldspieler im "Ruhestand", zog die Torwarthandschuhe an und machte seine Sache sehr gut. Beim 6:0-Sieg bei Schlusslicht SV Solvay Freiburg hielt er seinen Kasten sauber, bewahrte sein Team sogar in der ersten Hälfte dank spektakulärer Reflexe vor einem Rückstand. Und weil er so gut war, darf er am Samstag gegen den FV Herbolzheim (7.) noch einmal ran. "Wir planen mit Gianni", sagt FSV-Spielertrainer Anton Weis. In einer Woche wird das Intermezzo Masullos wohl vorbei sein. Dann wird Dany Quintero seine Sperre abgesessen haben.

"Wir werden am Samstag wieder auf der Richterwiese spielen", freut sich Spielertrainer Anton Weis auf die Partie. Die Rheinfelder werden hundertprozentig motiviert sein, kassierten sie doch auswärts in der Vorrunde gegen diesen Gegner eine 0:5-Schlappe. "Da haben wir eine Rechnung offen", versichert Weis.

Personell sieht es beim FSV Rheinfelden wieder besser aus. Sascha Strazzeri ist nach seiner Rot-Sperre wieder frei, Besart Cibukciu ist auch wieder da. Fehlen werden nur Fabian Schreiner (Studium) und Simon Kleiner (Urlaub). Weis: "Wir wollen nachlegen und brauchen einen Heimsieg."

Schwerer könnte die Aufgabe für den FC Tiengen (15.) nicht sein. Am Sonntag muss die Mannschaft von Trainer Oliver Neff zu Spitzenreiter FC Waldkirch. "Wir können ohne Druck spielen, haben nichts zu verlieren", sagt Neff, der mit der Vorstellung seiner Mannschaft zuletzt bei der 2:4-Niederlage gegen den VfR Hausen gar nicht so unzufrieden war. "Vorn hat es ganz gut geklappt, aber im Defensivspiel haben wir zu viele Fehler gemacht"", weiß der Trainer, wo der Schuh drückt. Vielleicht löse sich ja in der Partie beim großen Favoriten die Blockade. Neffs Kader ist komplett. Auch der zuletzt gesperrte Tomas Masek ist wieder dabei.