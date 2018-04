Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden: Chaotische Schlussphase besiegelt Niederlage

Fußball-Landesligist verliert mit 1:2. Umstrittene Platzverweise für Quintero und Strazzeri. Partie nahe am Abbruch

Fußball-Landesliga: SV RW Ballrechten-Dottingen – FSV Rheinfelden 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 (64.) Murawski; 1:1 (69.) Roser; 2:1 (89./FE) M. Kaltenmark. – SR: Lukas Zielbauer (Steinmauern). – Z.: 180. – Bes.: Rot für Quintero (85.) wg. Tätlichkeit und Strazzeri (beide FSV/90.+4) wg. unsportlichen Verhaltens.

Nach der Führung für den FSV Rheinfelden, die Jens Murawski per Kopf nach einer Weis-Ecke erzielte (64.), traf Stefan Roser ebenfalls per Kopf zum Ausgleich. Kurz vor Ende stand die Partie fast vor dem Abbruch: FSV-Torwart Dany Quintero wurde nach einer Ecke angerempelt. Danach ließ sich aber der Stürmer der Gastgeber theatralisch fallen. „Der Schiedsrichter hatte bis dahin gut gepfiffen. Hier sah er wohl einen Kopfstoß von Dany und zeigte ihm Rot“, war FSV-Trainer Marc Jilg über das „unsportliche Verhalten“ des gegnerischen Spielers Felix Bing empört. Quintero musste vom FSV-Vorsitzenden Patrick Da Rugna in die Kabine geleitet werden. Da Rugna: "Es war kein Ordner des Gastgebers da. Dany wurde mit Bier und einem Stuhl beworfen und mit Affengeräuschen als Nigger bezeichnet." Mario Kaltenmark verwandelte den Strafstoß zum Sieg für die Platzherren. FSV-Trainer Jilg wurde noch von der Seitenlinie geschickt, und nach Ende sah der Rheinfelder Sascha Strazzeri Rot.

FSV: Quintero – Kleiner, Murawski, Eschbach, Schreiner – Beltrani, Baumgartner (73. Contorno), Weis, Salli – De Franco (82. Kittel), Cam (67. Strazzeri).