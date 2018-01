Regiosport Hochrhein FC Wittlingen verlängert mit Trainer-Duo

Fußball-Bezirksliga: Tiziano Di Domenico und Co-Trainer Antonio Ratto gehen im Kandertal gemeinsam in die dritte Saison. Yannik Böhler und Francesco Voria neu im Kader. Michael Stammler und David Stiefvater verlassen den Verein

Fußball-Bezirksliga: – Der FC Wittlingen hat die Winterpause genutzt, um die Weichen für die neue Saison zu stellen. Cheftrainer Tiziano di Domenico und Co-Trainer Antonio Ratto gehen im Sommer in die dritte gemeinsame Saison. "Wir haben uns mehrfach in den letzten Wochen getroffen. Im Vordergrund, und das ist oberstes Ziel, war und ist für uns die Frage und Aufgabe, wie wir uns auch in der neuen Saison weiterentwickeln können. Unser Konzept harmoniert, daher freue ich mich, dass „Tizi“ und „Toni“ ihre tolle Arbeit auch in der neuen Saison weiterführen", freut sich Sportvorstand Kevin Pabst.

Änderungen gibt es allerdings im Kader des Bezirksligisten. Nicht mehr dabei sind Michael Stammler, der zum TuS Stetten wechselte, und David Stiefvater, der sich dem Nachbarn SV Wollbach anschloss. Neu beim FC Wittlingen sind dafür Francesco Voria vom SV Weil und Yannik Böhler von der SpVgg. Brennet-Öflingen. Beide Neuzugängen sind sofort spielberechtigt. "Mit ihnen können wir dem auch durch Verletzte geprägten Kader nochmals Breite verschaffen und erhoffen uns natürlich, die gute Leistung aus den letzten Spielen vor der Winterpause weiterverfolgen zu können", so Pabst.