Regiosport Hochrhein FC Wittlingen siegt 4:2 gegen SV 08 Laufenburg

Fußball-Bezirksliga: Sechs Tore und zwei Platzverweise im Nachholspiel vor knapp 200 Zuschauern. Null-Achter hadern mit Fehlerquote und zwei nicht gegebenen Strafstößen. Hausherren übernehmen Tabellenführung

FC Wittlingen – SV 08 Laufenburg 4:2 (3:1). – Tore: 1:0 (20.) Herbst; 2:0 (32.) Schneider; 3:0 (34.) Lorenz;: 3:1 (38./FE) Halili; 4:1 (57.) Schneider; 4:2 (78.) Esser. – SR: Simon Wolf (Rheinfelden). – Z.: 200. – Bes.: GR für Knab (SV 08/74.) und Herbst (FCW/81.).

Vom Glück fühlten sich die Laufenburger im Nachholspiel am Abend nicht begünstigt: "Wir hätten aus meiner Sicht noch zwei Strafstöße kriegen müssen", ärgerte sich Co-Trainer Raffelle Cella über die eine oder andere Entscheidung des Unparteiischen. Dass seine Null-Achter im Kandertal nun bereits die zweite Niederlage in Folge kassierte, wollte er unterm Strich aber dem Spielleiter nicht anlasten: "Wir machen bei den Gegentoren nicht immer die beste Figur. Das waren vermeidbare Fehler."

Letztlich war es des Doppelpack von Benedict Schneider (32.) und Richard Lorenz (34.) der den Gästen den Nerv zog. Bis dahin lagen sie zwar zurück, hatten aber auch gute Chancen durch Bujar Halili und Steffen Späthe. Halili verkürzte noch vor der Pause durch einen an Sandro Knab verschuldeten Foulelfmeter auf 1:3.

Im zweiten Durchgang kassierten die Null-Achter zwar durch Schneider (57.) auch das 1:4, doch sie steckten nicht auf: "Ein Freistoß von Sandro Knab geht nur an den Pfosten – das wäre ein Tor wert gewesen", so Cella. Doch kurz danach musste Knab zwar wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz, doch der Druck hielt an. Emanuel Esser verkürzte mit seinem fünften Saisontor noch auf 2:4. "Ein Unentschieden wäre möglich und verdient gewesen", war Cella überzeugt, dass "wir hier nicht die schlechtere Mannschaft gewesen sind."