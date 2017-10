Regiosport Hochrhein FC Wittlingen feiert vierten Sieg in Serie

Fußball-Bezirksliga: 3:2 gegen VfR Bad Bellingen. FC Wehr besiegt Aufsteiger FC Schlüchttal mit 2:0. FV Lörrach-Brombach II zieht nach 3:0 gegen FC Wallbach mit Spitzenreiter FC Schönau gleich

FC Wittlingen – VfR Bad Bellingen 3:2 (1:1). – (gru) Der FC Wittlingen baute mit dem verdienten Sieg seine Erfolgsserie aus, holte in den letzten vier Spielen immerhin 12 seiner 19 Punkte: "Es war ein verdienter Sieg", gab es für FCW-Trainer Tiziano Di Domenico keinen Zweifel. In einer interessanten Partie bekamen die Gastgeber vor der Pause zwei Foulelfmeter zugesprochen. Weil Stammschütze Salvatore Di Mattia angeschlagen auf der Bank saß, trat erst Benedict Schneider (18.) an, scheiterte aber an Sven Rodehau. BeimiStrafstoß übernahm Youngster Richard Lorenz (31.) die Verantwortung und glich den Rückstand – Yannik Domagala hatte für die Göste getroffen – aus. Im zweiten Durchgang stellten Almir Qerimi (61.) und der nun eingewechselte Di Mattia (82.) die Weichen auf Sieg: "Es gibt solche Spiele", hakte VfR-Trainer Werner Giottschling die erste Niederlage nach drei Siegen ab.

FC Wehr – FC Schlüchttal 2:0 (0:0). – Der Gast musste schon früh zwei Mal wechseln. Timo Burgert (10.) und Danilo Russo (18.) schieden verletzt aus. So schwanden im Verlauf der Partie die Hoffnungen, zumal der FC Wehr klar die Partie bestimmte, aber beste Chancen ausließ. Erst in der 67. Minute erlöste Andreas Ranert den Anhang, dem aber dann doch noch bange wurde. Auf der Linie musste Alex Rebis nach einem Schuss von Timon Baumgärtner den Vorsprung retten. Der verdiente Sieg – für die Wehrer der dritte Erfolg in Serie – war erst nach Ranerts zweitem Treffer in der 84. Minute klar.

FV Lörrach-Brombach II – FC Wallbach 3:0 (0:0). – Chancen hatte der FC Wallbach genügend, um in Führung zu gehen. Aber das Runde wollte nicht ins Eckige. Besser machte es Kevin Keller, der die Hausherren in Führung schoss und damit den Sieg einläutete: „Es war kein besonderes Spiel und mir war klar, dass gewinnt, wer heute das erste Tor schießt“, so FCW-Trainer Patrick Bayer. In der Schlussminute hielt Wallbachs Torwatr Ramon Winkler gegen Patrick Sorg seinen zweiten Strafstoß in dieser Saison, musste aber den Nachschuss passieren lassen. Der FV Lörrach-Brombach II zieht damit gleich mit dem FC Schönau, hat auch die gleiche Tordifferenz. Allerdings haben die Schwarzwälder zwei Treffer mehr erzielt.