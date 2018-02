Regionalsport Hochrhein FC Weizen setzt weiter auf Michael Gallmann

Fußball-Kreisliga A-Ost: Trainer geht im Sommer ins dritte gemeinsame Jahr

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Es passt beim FC Weizen und Trainer Michael Gallmann. Frühzeitig hat der Verein den Vertrag mit Gallmann um eine weitere Spielzeit verlängert. Der 34-Jährige ehemalige Spieler des FC Schlüchttal geht im Sommer in seine dritte Saison als Übungsleiter des A-Kreisligisten. "Die Arbeit macht Spaß, das Umfeld passt. Wir haben ein Superteam", sagt Gallmann mit Blick auf die neue Runde. Er sieht Perspektiven, zumal wieder einige A-Juniorenspieler in die "Erste" kommen. Sportchef Johannes Stich: "Wir freuen uns, dass Michael auch in der kommenden Saison unsere erste Mannschaft trainiert. Wir sind mehr als überzeugt davon, dass er seine bisher erfolgreiche Arbeit bei uns weiterführen wird."