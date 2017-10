Fußball-Kreisliga A-Ost FC Weizen: Zweimalige Führung reicht nicht

Fußball-Kreisliga A-Ost: Gallmann-Elf verliert gegen FC Hochrhein mit 2:4. Tore von Adrian Scheu und Manuel Scherble reichen nicht

Fußball-Kreisliga A-Ost: – So schnell vergeht Michael Gallmann, Trainer des FC Weizen, das Lachen nicht. Doch enttäuscht war er nach dem 2:4 seiner Elf gegen den FC Hochrhein dann doch. Verständlich. Die Weizener führten zwei Mal und wurden am Ende klassisch ausgekontert.

Gallmann braucht beim FC Weizen starke Nerven. Seine Spieler machen es zumeist spannend. Und viele Tore gibt es immer, wenn die Blau-Weißen den Rasen betreten. Oft reicht es zum Sieg. Diesmal nicht. Obwohl Gallmanns Jungs die Partie in der ersten Hälfte und dem 1:0 von Adrian Scheu (28.), auch nach Scherbles 2:1 nach der Pause, im Griff zu haben schienen.

Die Weizener kontrollierten das Spiel in den ersten 45 Minuten gegen einen zunächst stark defensiv eingestellten Gegner, ohne jedoch Torchancen herauszuspielen. Vlad Boholt (2./12.) hatte zwei Gelegenheiten, Torjäger Manuel Scherble (19.) versprang der Ball. Viel mehr gab es nicht. "Wir haben nicht viele Lösungen gefunden", analysierte Gallmann. Obwohl er seine Elf in der ersten halben Stunde im Vorteil sah. Schließlich tat er einen Glücksgriff. Er wechselte für den verletzten Marc Müllek seinen Bruder Klaus ein. Der zündete bei seinem ersten Ballkontakt gleich ein Glanzlicht, bediente Scheu mit einem Freistoß mustergültig – 1:0.

Was danach geschah. konnte sich Trainer Gallmann nicht so richtig erklären: "Die Führung hat uns nicht gut getan. Wir waren danach wie gelähmt." Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste etwas mutiger. Nach der Pause wurde ein Fehler gnadenlos bestraft. Plötzlich hatte Marius Risch (55.) freie Bahn – 1:1. Scherble (68.), zuletzt in zwei Spielen sieben Mal erfolgreich, hämmerte die Kugel in die Maschen. Alles schien wieder nach Plan zu laufen. Weit gefehlt. Der FC Weizen leistete sich in der Schlussphase zu viele Patzer. Die Ordnung ging verloren. Nico Maier (73.) glich aus, Simon Lauber (85.) verwandelte einen Strafstoß und Maier setzte in der Nachspielzeit noch einen drauf.

"Ehrlich, ich habe die ganze Zeit noch an den Sieg geglaubt", sagte FCH-Trainer Philip Brandl, "wir hatten eine klare Idee, es hat funktioniert." Defensiv gut stehen, hieß die Order. Vor allem musste Brandl die Lücke von Thomas Wehrle schließen, der fünf Wochen in Australien weilt. Dass, seine Elf so stark nach hinten gedrängt wurde, war nicht vorgesehen. Brandl gestand: "Nach vorne haben wir zu wenige Impulse gesetzt. Das war anders gedacht." Sein Team war dann gnadenlos effektiv.

"Das 1:0 war wie eine Bremse"

Manuel Scherble (27), Landwirt aus Lausheim, führt mit 13 Treffern die Torjägerliste an. Beim 2:4 seines FC Weizen gegen den FC Hochrhein lief es bei ihm nicht richtig.

Manuel, Zuletzt haben Sie sieben Mal in zwei Spielen getroffen. Heute lief es nicht so gut. Was war los?

Der letzte Zug hat gefehlt nach vorne. Es war schwer heute gegen den FC Hochrhein. Viele lange Bälle waren im Spiel. Ich hing ein bisschen in der Luft.

In den vergangenen Wochen waren Sie richtig in Fahrt.

Ja, die Torausbeute war sehr gut. Man kann nicht in jedem Spiel drei oder vier Tore schießen. Mir ist es viel lieber, wenn wir gewinnen. Wer die Tore schießt, ist egal.

Wo sehen Sie den Grund für die Niederlage heute?

Wir sind gut gestartet. Wir hatten das Spiel 30 Minuten lang im Griff. Das 1:0 war wie eine Bremse. Da wird der Gegner automatisch stärker. Pech kam dazu. Vorne haben wir unsere Chancen nicht genutzt.

Ihr schießt viele Tore, kassiert aber auch viele. Woran liegt das?

Wir haben eine super Offensive. Ich glaube wir sind bis jetzt in jedem Spiel in Führung gegangen. Dann werden wir zu nachlässig.