Fußball-Kreisliga A FC Weizen: Vierfacher Manuel Scherble überragend

Fußball-Kreisliga A: Torjäger entscheidet die Partie beim 4:2 gegen den FC Bad Säckingen fast im Alleingang. 0:2 beim SV Rheintal – SV BW Murg völlig von der Rolle

Kreisliga A-Ost

FC Weizen – FC Bad Säckingen 4:2 (1:0). (neu) Weizens Trainer Michael Gallmann war nach dem Schlusspfiff erleichtert: „Ich bin glücklich, dass wir uns nach drei sieglosen Spielen wieder mit einem Erfolg belohnt haben.“ Seine Elf hatte den Aufsteiger gut im Griff. Sie machte es in der Schlussphase jedoch wieder unnötig spannend. Der überragende vierfache Torschütze Manuel Scherble machte alles klar.

SV Rheintal – SV BW Murg 2:0 (1:0). – Der SV BW Murg muss ich vorerst von der Spitzengruppe verabschieden, der SV Rheintal bleibt dagegen dran. Die Rheintaler hatten in einem durchschnittlichen Spiel kaum Mühe. Sie leisteten sich noch den Luxus, einen Strafstoß zu verschießen: Max Hauser (60.) scheiterte an Elfmeterkiller Simon Blakowski. Manuel Roder (21.) und Philipp Stark (81.), nach dem schönsten Spielzug, machten den Sieg perfekt.

Spvgg. Wutöschingen – FC Hochrhein 2:2 (0:1). – Erst lag die Spvgg. Wutöschingen mit 0:2 hinten, am Ende vergeigte sie den Sieg. In der Nachspielzeit legte Patrick Güntert ab, Mark Kaiser zielte genau auf Gästetorhüter Lukas Stelter. Timo Stürzl (56.) und Patrick Budde (65.) hatten ausgeglichen. Kurz nach dem 2:2 ärgerte sich Spvgg.-Trainer HolgerKostenbader, dass Schiedsrichter Gürses Budde einen Treffer wegen abseits aberkannte. Kostenbader: „Wir haben Moral gezeigt nach dem 0:2 und müssten am Ende gewinnen.“

FC Grießen – SV Berau 1:0 (0:0). – Grießens Vereinschef Heiko Stanisch nahm es vorweg: „Es war ein schlechtes Spiel.“ Die Klettgauer hatten alles im Griff und waren überlegen. Die Gäste aus Berau hatten kaum Chancen. Schon vor der Pause lag das 1:0 in der Luft. Moritz Hässler (16.) scheiterte, Jörg Ritter traf im Nachschuss an die Latte. Ritter (75.) verwandelte einen Strafstoß zum Sieg.

SV Nöggenschwiel – SV 08 Laufenburg II 4:1 (2:0). – Der SV Nöggenschwiel feierte den dritten Sieg in Folge. Die Elf von Trainer Mike Krüger brauchte eine Weile, bis sie ins Spiel kam. „Danach waren wir überlegen, wir hätten noch höher gewinnen können“, sagte Co-Trainer Peter Jehle.

VfB Waldshut – SG Mettingen/Krenkingen 3:0 (1:0). – Trainer Nils Mühlenweg vom VfB Waldshut war zufrieden: „Wir hatten in den ersten 20 Minuten mit dem tief stehenden Gegner zu kämpfen, danach war es klar.“ Die Gäste versuchten es mit langen Bällen. Die wenigen Chancen der SG vereitelte ein überragender Gabriel Topka, der nach langer Verletzungspause wieder mal im VfB-Kasten stand.

SC Lauchringen – FC RW Weilheim 1:2 (1:1). – Lauchringens Trainer Carmine Marinaro verzweifelte schier in Anbetracht der sehr guten Chancen, die seine Elf teils kläglich vergab: „Mir fällt dazu nichts ein. Wir waren die bessere Mannschaft.“ Er selbst hatte das 1:0 erzielt. Doppeltorschütze Markus Flum sicherte dem Spitzenreiter den Sieg.

SV Nöggenschwiel – FC Hochrhein 3:1 (1:1). – Peter Jehle vom SV Nöggenschwiel gestand: „Der FC Hochrhein hatte eher Vorteile. Der Sieg war etwas glücklich.“

FC Bergalingen – SV Albbruck – Zu dichter Nebel verursachte eine Spielabsage. Die Akteure warteten eine Dreiviertelstunde, bis Schiedsrichter Artur Schütz (Wehr) entschied, nicht zu spielen.

SV 08 Laufenburg II – SV Rheintal (gru) Ein technischer Defekt beendete die Partie. Beim Stand von 1:0 für den Gast fiel das Flutlicht aus. Robin Wagner hatte nach 25 Minuten getroffen. Plötzlich fiel das Flutlicht im Waldstadion aus.

Kreisliga A-West

SV Schopfheim – SV Nollingen 6:3 (1:0). – Trainer Giavanni Di Feo vom Aufsteiger SV Nollingen machte schnell die Ursache für die Niederlage aus: „Wir waren hinten zu unkonzentriert.“ Das Fehlen von Innenverteidiger Patrick Ritter habe sich stark bemerkbar gemacht.

FV Degerfelden – FV Haltingen 4:1 (3:1). – Endlich ist beim FV Degerfelden auch zu Hause der Knoten geplatzt. Die Elf von Spielertrainer Patrick Streule entzauberte den bisher stark auftretenden Aufsteiger mit einer starken Leistung.