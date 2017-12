Regionalsport Hochrhein FC Weizen: Scherble trifft doppelt

Fußball-Kreisliga A: Zwei Tore beim 3:1 des FC Weizen in Albbruck. SG Mettingen/Krenkingen lässt im Waldstadion beim 4:1 nichts anbrennen. 1:10 – Debakel für SV Nollingen

Kreisliga A-Ost

SV Albbruck – FC Weizen 1:3 (1:0). (neu) "Für mich hat es so ausgesehen, als wollten die meisten meiner Spieler nicht gewinnen", haderte ein enttäuschter Albbrucker Trainer Markus Jehle. Seine Elf habe schlicht und einfach schlecht gespielt. Sie ging zu zaghaft in die Zweikämpfe. Dabei sah es bis zur Pause vom Ergebnis her noch gut aus. Moritz Kirves (29.) verwandelte einen Strafstoß zur Führung. Danach lief nicht mehr viel. Es wäre dennoch mehr drin gewesen. Pech hatten die Albbrucker mit einem Lattentreffer, und Kirves (84.) scheiterte beim Stand von 1:3 diesmal vom Punkt. Jehle: "Wir hätten es allerdings nicht verdient gehabt."

Tore: 1:0 (29./FE) M. Kirves, 1:1 (51.) und 1:2 (57.) beide Scherble, 1:3 (82.) Müllek. – SR: Erich Radtke (Maulburg). – Z.: 100. – Bes.: M. Kirves (SVA/84.) verschießt FE.

SV 08 Laufenburg II – SG Mettingen/Krenkingen 1:4 (0:0). – Nach der torlosen ersten Hälfte geriet der SV 08 Laufenburg II etwas unglücklich in Rückstand. Eine verhunzte Flanke fand den Weg ins Tor. Ein Eigentor von Felix Erne bescherte den Null-Achtern den Ausgleich. "Dann haben wir die Ordnung verloren. Wir wollten nach vorne spielen, der Gegner hat brutal stark gekontert. Ich habe in dieser Liga noch kein Team gesehen, dass so stark kontert", sagte Laufenburgs Trainer Thomas Scherzinger. Tobias Dörflinger (48.), Pascale Faulhaber (76.), Raphael Otteny (81.) und Manuel Boll in der Nachspielzeit machten den Gästesieg perfekt.

Tore: 0:1 (48.) Dörflinger, 1:1 (57./ET) F. Erne, 1:2 (76.) Faulhaber, 1:3 (81.) Otteny, 1:4 (90.+2) Boll. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 50.

SC Lauchringen – SV Nöggenschwiel 0:2 (0:0). – 35 Minuten lang war der SC Lauchringen spielbestimmend. Die Hausherren machten viel Tempo. Doch 20 Meter vor dem Tor fiel den Lauchringern nicht mehr viel ein. "Es sah schlecht aus für uns", sagte Nöggenschwiels Trainer Mike Krüger. Er räumte ein, dass es einen Strafstoß für den SC Lauchringen hätte geben können. Die Nöggenschwieler kamen entschlossener aus der Kabine. Krüger stellte um – es zeigte Wirkung. Maximilian Lais (70.) und der eingewechselte Christoph Rogg (73.) machten mit einem Doppelschlag alles klar. Krüger: "Wir spielen bis jetzt eine tolle Saison. Ich bin hoch zufrieden."

Tore: 0:1 (70.) Lais, 0:2 (73.) Rogg. – SR: Khalid Sajid (Albbruck). – Z.: 100. – Bes.: GR für Falletta (SVN/89.).

Spvgg. Wutöschingen – VfB Waldshut 4:2 (3:1). – Tore: 1:0 (31./FE) Budde, 2:0 (32.) Bischoff, 2:1 (38.) Brzeski, 3:1 (45.) Mietz, 3:2 (76./FE) V. Dimitriadis, 4:2 (81.) Stürzl. – SR: Bruno Basler (Stühlingen). – Z.: 120.

Kreisliga A-West

FV Degerfelden – FC Huttingen 4:0 (1:0). – Von Beginn an machte der FV Degerfelden Dampf. "Die Huttinger hatten keinen Stich", freute sich FVD-Sportchef Steffen Birlin, "wenn wir es noch ein bisschen cleverer ausspielen, könnten wir noch höher gewinnen." Daniel Aguirre (25.), Simon Baumann (60.) mit einem Strafstoß, AH-Spieler Florian Amrein (70.) und Jan Steininger (80.) machten alles klar. Birlin: "Super. So kann man in die Winterpause gehen."

Tore: 1:0 (25.) Aguirre, 2:0 (60./FE) Baumann, 3:0 (70.) Amrein, 4:0 (80.) Steininger. – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Z.: 60.

FV Haltingen – SV Nollingen 10:1 (6:0). – Trainer Giovanni Di Feo vom SV Nollingen betrachtete das Debakel mit Humor: "Lieber einmal so etwas, als zehn Mal knapp verlieren." Viel gab es für ihn nicht zu berichten. Er sprach von kollektiven Versagen: "Wir haben die ersten 15 Minuten verpennt. Nach dem 0:4 lief alles daneben. Bei den Haltinger saß fast jeder Schuss. Mund abputzen, weiter geht's." Eder gelang das Ehrentor.

Tore: 1:0 (8.) und 2:0 (16.) beide Erxhan Mehmeti, 3:0 (19.) Stöhr, 4:0 (21.) Erxhan Mehmeti, 5:0 (31.) und 6:0 (45.) beide Stöhr, 7:0 (47.) Erxhan Mehmeti, 8:0 (49.) Stöhr, 8:1 (65.) Eder, 9:1 (77.) und 10:1 (80.) beide Glück. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 70. – Bes.: GR für Erxhan Mehmeti (FVH/56.) und Stöhr (FVH/56.).