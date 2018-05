Regiosport Hochrhein FC Wehr vor dem Absturz in die Kreisliga A

Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga: Frederik Gisinger besiegelt in der Nachspielzeit den 3:2-Sieg des FC Schlüchttal. Gastgeber ziehen die Wehrer noch tiefer in den Schlamassel. Torwart Markus Deiß – früher Glaisner – feiert nach dreijähriger Pause seine Premiere im Wehrer Kasten. Trainer Michael Schenker vom Auftritt seiner Elf enttäuscht. Zweimalige Führung durch den reaktivierten Routinier Johannes Eckert reicht nicht

Fußball-Bezirksliga: – Allen theoretischen Möglichkeiten zum Trotz, muss sich der FC Wehr wohl oder übel damit anfreunden, dass seine Zeit nach vier Jahren in der Bezirksliga wieder ausklingt. Zehn Punkte hätte das Team von Michael Schenker aus den letzten vier Partien holen müssen, um den rettenden 13. Platz noch erreichen zu können. Doch dieses Unterfangen ging schon beim ersten Versuch richtig schief. Aufsteiger FC Schlüchttal, der sich mit dem Abstieg längst abgefunden hat, zog die Wehrer mit dem Last-Minute-Sieg erst richtig in den Schlamassel. An den Ligaverbleib glauben nach dem 2:3 in Birkendorf nur noch kühne Optimisten.

Es läuft aber auch so gut wie alles gegen den FC Wehr. Manuel Pinke und Rouven Rünzi sind verletzt, Andreas Ranert ist im Urlaub, Francesco Vardi musste aus privaten Gründen passen. Nach dem Aufwärmen winkte Torwart Alexander Eckert ab – das Knie. Welch Glück, dass tags zuvor der Pass für Markus Deiß eingetroffen war. Der frühere Torwart des FC Bad Säckingen, SV BW Murg und FC Wallbach – damals unter seinem Geburtsnamen Glaisner aktiv – hat seit drei Jahren pausiert. Mittlerweile hat der 28-Jährige eine Familie, lebt in Wehr und trainiert wieder. Kurzfristig fuhr er mit und kam unverhofft zur Premiere.

Interview mit Markus Deiß (FC Wehr):

Kurzum – am ungewohnten Torhüter lag es nicht, dass die Wehrer ihre wohl letzte Chance, die Wende einzuläuten, vergeigten. Die Gäste agierten gefällig, hatten spielerisch mehr drauf, doch spätestens beim Abschluss stockte der Spielfluss. Überhastet und nervös wurde das Schlüchttaler Tor anvisiert. Die Hausherren spielten passiv, ließen nur mit dem Lattentreffer von Marvin Kalt (26.) aufhorchen.

Drei Minuten vor der Pause atmete Wehrs Trainer Michael Schenker endlich durch. Mike Häfele hatte den vor Wochenfrist reaktivierten Johannes Eckert angespielt, der stüpfelte den Ball zur Führung ins kurze Eck, das Simon Hepp sträflich vernachlässigt hatte. Doch die Freude über das erlösende 1:0 war schon 60 Sekunden später verpufft. Michael Selb zog davon, Alexander Rebis kam zu spät. Unhaltbar senkte sich der Ball im Wehrer Netz.

In der Pause versucht Schenker, sein verunsichertes Team aufzurütteln. Zunächst mit Erfolg. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Simon Hepp den Ball erneut aus dem Netz holte. Eckert hatte erneut nach einem Häfele-Pass getroffen. Sollte es doch reichen?

Jetzt schienen die Wehrer das Spiel unter Kontrolle zu haben. Angriff um Angriff rollte. Erst traf Michael Bauder (61.) den Pfosten, dann Steven Bertolotti (66.). Den Nachschuss von Patrick Bäumle parierte Hepp und leitete den Gegenangriff ein. Plötzlich war Ruben Gantert am Ball, soll ihn gar mit der Hand berührt haben. Der Pfiff blieb aus, Gantert schloss ab – 2:2. "Das war klar Hand", schimpfte Schenker, nahm seine Abwehr aber nicht aus der Pflicht: "Wir standen zu offen und liefen naiv in diesen Angriff."

Und es kam noch schlimmer für die weiter stürmenden Wehrer, deren Angriffe nun vermehrt im Abseits endeten. Nicht immer fand Schiedsrichter Timo Bugglin genügend Verständnis für seine Entscheidungen. In der Nachspielzeit platzte Bertolotti der Kragen. Kaum hatte er mit "Gelb-Rot" den Platz verlassen, fasste sich Frederik Gisinger beim letzten Entlastungsangriff der nun lockerer gewordenen Gastgeber ein Herz. Flach zischte der Ball ins Netz. Der Rest war unbändiger Jubel des FC Schlüchttal und blankes Entsetzen beim FC Wehr: ""Ob das der Abstieg für uns war? Damit befasse ich mich erst, wenn der Ligaverbleib rechnerisch nicht mehr möglich ist", schnaubte Schenker trotzig: "Wir haben noch drei Spiele."

Interview mit Frederik Gisinger (FC Schlüchttal):

Johannes Eckert (FC Wehr): "Einige Spieler geben alles, andere erkennen den Ernst der Lage nicht"

Für die letzten fünf Spiele hat Johannes Eckert (32) nochmals die Fußballschuhe aus dem Keller geholt. Über neun Monate hat der Abwehrspieler aus Herrischried pausiert – aus beruflichen und privaten Gründen.

Johannes, dass Sie noch einmal für den FC Wehr auflaufen, ist eher überraschend.

Seit ich das Malergeschäft meines Schwiegervaters übernommen habe, arbeite ich an sechs Tagen in der Woche. Zudem habe ich eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Viel Zeit für Fußball bleibt da nicht.

Wie kam es zum Comeback?

Wir hatten eine Baustelle beim Trainer. Michael Schenker hat mich da gebeten, noch einmal einzugreifen. Wenn ich der Mannschaft helfen kann, bin ich bereit.

Zumindest treffsicher sind Sie mit drei Toren in zwei Spielen. Aber Stürmer ist doch nicht Ihre Stammposition?

Ich spiele dort, wo ich gebraucht werde. Aktuell stehen keine Stürmer zur Verfügung. Also spiele ich eben vorn – was auch meiner aktuellen Fitness entgegenkommt. In der Abwehr könnte ich mir die Verschnaufpausen nicht erlauben.

Sie kamen einst vom SV Weil, haben 2012 schon einmal einen Abstieg in die Kreisliga A mit dem FC Wehr erlebt. Droht nun der zweite Abstieg?

Ich fürchte ja. Es ist deprimierend, wenn man sieht, wie wir zuletzt verloren haben. Einige Spieler geben alles und anderen ist es scheinbar egal. Sie haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Es ziehen nicht alle an einem Strang. Acht Mann im Training sind zu wenig.

Was kommt für Sie nach dem 10. Juni?

Das letzte Spiel gegen den SV Buch wird mein Abschiedsspiel sein. Danach ist endgültig Schluss.

Fragen: Matthias Scheibengruber