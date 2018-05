Regiosport Hochrhein FC Wehr verliert das wichtige "Duell am Strich"

Fußball-Bezirksliga: Schenker-Elf nach der 1:2-Niederlage gegen den TuS Efringen-Kirchen auf einem Abstiegsplatz. Comeback von Patrick Bäumle und Johannes Eckert macht noch etwas Hoffnung. Gäste nehmen Schwung aus dem gewonnenen Pokal-Halbfinale mit

Fußball-Bezirksliga: – Der Druck war gewaltig, der Widerstand engagiert. Der FC Wehr mühte sich, doch es nutzte nichts. Mit einer engagierten Leistung holte sich der TuS Efringen-Kirchen die Punkte in der Frankenmatt. Das 1:2 war für die Wehrer die zehnte Niederlage im zwölften Rückrundenspiel. Erstmals seit dem Wiederaufstieg aus der Kreisliga A vor vier Jahren steht die Elf von Michael Schenker auf einem Abstiegsplatz.

Ganze vier Spiele bleiben dem Team noch, den erneuten Gang in die Tiefen der Kreisliga zu entgehen. Wo ernsthafte Perspektiven fehlen, müssen Durchhalteparolen helfen, denn jegliche Polster wurden in den vergangenen Wochen verspielt. Der Kontrahent aus dem Rebland hat nun nicht nur einen Punkt mehr auf dem Konto, sondern auch noch zwei Spiele weniger. Schon im Nachholspiel beim FC Wallbach könnte dieser Vorsprung ausgebaut werden. Die Wallbacher selbst holten wichtige Punkte in Jestetten und der Sieg des Lokalrivalen SpVgg. Brennet-Öflingen beim FV Lörrach-Brombach II löste zumindest in der Frankenmatt keinen Jubel aus.

„Wir haben kein Selbstvertrauen mehr, machen zu viele Fehler und meiden das Risiko“, wirkt die Analyse von Trainer Michael Schenker ratlos. In diesem „Sechs-Punkte-Spiel“ hatte er die beiden letzten Trümpfe aus dem Ärmel gezogen. Der 32-jährige Johannes Eckert hatte die Fußballschuhe nochmals geschnürt, erzielte sogar den zwischenzeitlich Ausgleich nach Flanke von Michael Bauder. „Danach waren wir richtig gut dabei“, sah Schenker ein Zwischenhoch: „Da haben wir sie fast. Wir müssen nur das 2:1 machen.“

Der Gedanke war gut, doch dazu fehlten den Wehrern die echten Torchancen. Unermüdlich angetrieben von Patrick Bäumle, der seit vier Tagen wieder in Wehr ist und bis zum Saisonende bleibt, mühten sich die Hausherren. Doch spätestens am Strafraum stand die „blaue Wand“ des TuS Efringen-Kirchen. So blieben Torwart Jörg Bürgin verhältnismäßig wenig Ballkontakte. Vor der Pause hatte er noch weniger zu tun, weil die Gäste schon an der Mittellinie auf die mutlosen Wehrer lauerten.

Die Voraussetzungen für das „Duell am Strich“ hatten unterschiedlicher nicht sein können. Hier die Gastgeber mit gerade einmal vier im Jahr 2018 ergatterten Punkten. Auf der Gegenseite der frischgebackene Pokalfinalst, der am Maifeiertag den Spitzenreiter FC Wittlingen aus dem Rennen geworfen hatte: „Dieser Sieg hat uns noch einmal richtig Auftrieb gegeben“, freute sich TuS-Trainer Dennis Weiß diebisch. Er will nun am Mittwoch beim FC Wallbach nachlegen, während die Wehrer ihre Hoffnungen auf die Spiele gegen die Konkurrenten FC Schlüchttal und FC Geißlingen legen. Im schlimmsten Fall helfen dann sogar Siege nicht mehr.

Interview mit Patrick Bäumle (FC Wehr):

Interview mit Michael Flad (TuS Efringen-Kirchen):

Francesco Vardi (FC Wehr): "Für uns gibt es keine leichten Gegner mehr"

Seit frühester Jugend spielt Francesco Vardi (25) für den FC Wehr. Nun droht dem Offensivspieler und nach 2012 der zweite Abstieg mit seinem Team.

Francesco, wie haben Sie das 1:2 im "Duell am Strich" erlebt?

Uns war klar, dass es ein Sechs-Punkte-Spiel ist. Ich hatte den Eindruck, dass wir viel engagierter als zuletzt waren.

Trotzdem hat es nicht gereicht?

Nein, es war eine bittere Niederlage. Vor allem weil wir der Meinung sind, dass der Schiedsrichter vor dem 1:2 eine Abseitsstellung übersehen hat. Aber wir dürfen ihn nicht verantwortlich machen. Die Schuld liegt bei uns selbst.

In der Offensive klemmte es ordentlich!

Die Gäste haben das ganz gut gemacht. Bis zum Strafraum ließen sie uns kommen. Dann war Feierabend. Sobald wir es versucht haben, war immer irgendwo ein Fuß dazwischen.

Wie geht's nun weiter?

Die Tabelle kann jeder lesen. Wir stehen auf einem Abstiegsplatz. Die Lage ist ernst, das müsste der letzte begriffen haben. In den letzten vier Spielen müssen wir alles raushauen, unser Glück auch mal erzwingen. Uns fehlt vor allem das Selbstvertrauen. Das müssen wir uns schnellstens zurückholen.

Die Aufgaben sehen lösbar aus.

Für uns gibt es keine leichten Gegner. Das hat man gerade in diesem Spiel gemerkt. Wir müssen kämpfen und nach vorn schauen. Personell werden wir alles aufbieten, was wir haben.

Fragen: Matthias Scheibengruber