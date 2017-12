Regiosport Hochrhein FC Wehr und FC Schlüchttal stellen die Dauerbrenner

Fußball-Bezirksliga: Einzig Bastian Kühne und Simon Hepp spielten die 1530 Minuten in der Herbstrunde. Ultimativer Rückblick mit Namen und Zahlen aus der abgelaufenen Halbserie

Fußball-Bezirksliga: – Hinter den Fußballern der höchsten Liga im Bezirk Hochrhein liegt eine erstaunlich ausgeglichen verlaufene Vorrunde. Als Tabellenführer überwintert Landesliga-Absteiger SV 08 Laufenburg, der somit seiner Favoritenrolle gerecht wurde, gleichauf mit dem FV Lörrach-Brombach II. Dahinter lauert der „Herbstmeister“ SV Buch, der diesen inoffiziellen Titel allerdings noch verlieren kann, sollten die Lörracher Verbandsliga-Reservisten ihr Vorrunden-Nachholspiel beim FC Zell gewinnen.

Das Verfolgerfeld führen mit fünf Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter der VfR Bad Bellingen und der SV Jestetten an. Die Entscheidungen an der Spitze werden erst spät fallen. Die Laufenburger trennen vom Tabellenzwölften SV Weil II lediglich zehn Punkte.

Eine Lücke klafft vor der Abstiegszone. Die SpVgg. Brennet-Öflingen hat sich vor der Winterpause mit 13 Punkten aus sechs Spielen über den Strich gearbeitet, einen Vorsprung von fünf Punkten auf den ersten Abstiegsplatz verschafft. Dass tatsächlich vier Mannschaften absteigen, ist angesichts der Konstellation in der Verbands- und Landesliga eher unwahrscheinlich. Doch es wäre ein fataler Fehler der drei Neulinge am Tabellenende, sich darauf zu verlassen, dass maximal zwei Teams zurück in die Kreisliga A müssen.

In acht Wochen soll der Ball wieder rollen. Spätestens in vier Wochen beginnen die Vereine mit der Vorbereitung. Hat der Wettergott ein Einsehen, werden am letzten Februar-Wochenende die ersten Nachholspiele ausgetragen. Der FC Erzingen startet – dann mit neuem Trainer – am Samstag, 24. Februar, gegen den SV Weil II ins neue Fußballjahr. Einen Tag später erwartet der FC Wittlingen den FC Schönau.

Die fußballfreie Winterpause bietet eine gute Gelegenheit, auf die bisher ausgetragenen Spiele zu schauen. Allerdings lassen sich die Zahlen wegen der zahlreichen Spielausfälle im November und am zweiten Dezember-Wochenende nicht direkt vergleichen. Mindestens ein Nachholspiel schleppt jede Mannschaft mit sich ins Frühjahr. Der FC Erzingen und der FC Schönau sind allerdings mit je drei Spielen im Rückstand.

Fünf Feldspieler und fünf Torhüter haben keine ausgetragene Spielminute verpasst. Als Dauerbrenner der Liga erweisen sich Mittelfeldspieler Bastian Kühne vom FC Wehr und Torwart Simon Hepp vom Aufsteiger FC Schlüchttal. Beide Akteure standen in 17 Spielen genau 1530 Minuten auf dem Platz.

Acht weitere Akteure haben in ihren 16 Spielen ebenfalls keine Minute verpasst. Das sind Lucas Würmlin und Tim Schillinger vom VfR Bad Bellingen, Benedict Schneider (FC Wittlingen) und Daniel Philipp (FC Zell) sowie die vier Torhüter Simon Eckert (SV Buch), Marco Hermann (FV Lörrach-Brombach II), AykutKaya (FC Wittlingen) und Tobias Fräßle (FC Zell). Weitere 29 Spieler standen in jeder Partie ihrer Mannschaft auf dem Platz.

Insgesamt setzten die Trainer der 17 Mannschaften bereits 449 Spieler ein. Der Löwenanteil mit 41 eingesetzten Spielern entfällt dabei auf den SV Weil II. Immerhin 35 Akteure schickte Tobias Jehle vom FV Lörrach-Brombach II in 16 Spielen aufs Feld. Mit stattlichen 32 Spielern holte Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen magere acht Punkte.

Ein kleiner Kader muss nicht unbedingt von Nachteil sein, wie der SV Buch beweist. Trainer Michael Hägele setzte lediglich 19 Spieler in den 16 Spielen ein. Interessanterweise stellt der SV Buch dabei 14 Torschützen für 44 Treffer. 20 Spieler brauchte Michele Masi vom SV Jestetten, der die Wechselmöglichkeiten nahezu maximal ausnutzte. Nur einmal begnügte sich Masi mit drei Auswechslungen, ansonsten schickte er in den restlichen 16 Spielen immer vier neue Spieler aufs Feld.

So ist es kein Wunder, dass es Jestetter Spieler sind, die die Wechsellisten anführen. Martin Rangnau musste 14 Mal vom Feld, wurde zwei Mal eingewechselt und spielte nur beim 2:2 beim FC Schlüchttal über 90 Minuten durch. So oft wie Cristian Boscarino, nämlich 13 Mal, wurde kein anderer Bezirksliga-Spieler eingewechselt.

Nachfühlen mit Rangnau kann indessen Jakob Hotz vom FC Geißlingen. Er wurde ebenfalls 14 Mal vom Feld geholt, spielte auch nur einmal, beim 1:5 gegen den TuS Efringen-Kirchen die 90 Minuten durch, wurde aber nur einmal eingewechselt. Eine extreme Quote erreicht auch die SpVgg. Brennet-Öflingen, die auf stattliche 35 Wechselmöglichkeiten verzichtete. Lediglich 33 Spielerwechsel nahm Urs Keser vor, holte dabei aber David Heinz immerhin 13 Mal in 17 Spielen vom Feld.

„Joker“ Francesco Arena trifft nach wenigen Sekunden

Rauf auf den Platz und drin ist das Ding – davon träumt so mancher Ersatzspieler, wenn der Trainer das Zeichen zum Aufwärmen gibt. In der Herbstrunde der Bezirksliga fielen immerhin 45 der 571 Tore durch einen eingewechselten Spieler. Dabei stechen einige Akteure und Clubs heraus.

Francesco Arena vom SV Jestetten brachte das erstaunliche Kunststück fertig, gegen Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen mit seinem ersten Ballkontakt den 4:0-Endstand zu erzielen. Erst Sekunden vor seinem einzigen Saisontreffer war Arena nach der Halbzeitpause eingewechselt worden. Schneller geht es einfach nicht. Die Friedlinger scheinen offensichtlich Probleme mit neuen Spielern ihrer Gegner zu haben. Gleich sechs Tore kassierten sie von so genannten Jokern. Selbst erzielte der Neuling kein einziges Tor durch einen Einwechselspieler. Stattliche fünf Joker-Gegentreffer kassierte der FC Schlüchttal.

Hellwach sind hingegen der SV Jestetten und der SV 08 Laufenburg. Sie kassierten nach gegnerischen Spielerwechseln kein einziges Tor durch diese eingewechselten Spieler. Sollten sie allerdings gegen den SV Buch, den FC Wallbach oder den VfR Bad Bellingen antreten, heißt es aber aufgepasst.

Thorsten Gerspach vom SV Buch kam gegen den FC Erzingen in der 39. Minute für Marcel Amann ins Spiel. Es stand 0:1. Noch vor der Pause glich Gerspach aus und in der 68. Minute machte er auch noch den 2:1-Sieg klar. Kurios: Seit diesem Geniestreich hat der Bucher nicht mehr getroffen.

Ganze zehn Minuten brauchte Mike Heyde vom FC Wallbach für seinen großen Auftritt beim 4:2 gegen den FC Schlüchttal. Er kam in der 70. Minute beim Stand von 1:1 für Dominik Bitzenhofer, traf fünf Minuten später zum 2:1 und weitere fünf Minuten zum entscheidenden 3:1.

Zwei Joker-Tore erzielte auch Jonas Dosenbach vom VfR Bad Bellingen, der elf Mal in seinen 14 Spielen eingewechselt wurde. Er war einer der acht Joker-Torschützen am achten Spieltag beim 5:0 gegen den FC Geißlingen. Sein zweiter Treffer als Joker gelang Dosenbach beim FV Lörrach-Brombach II, als die Rebländer mit 4:1 gewannen.

Das kurioseste „Joker-Tor“ der Vorrunde erzielte indessen Manuel Göbel vom FC Erzingen. Dem unterlief nach seiner Einwechslung in Schönau ein Eigentor. Schlimm war es allerdings nicht, denn das Spiel wurde mit 5:2 gewonnen. (gru)

52 Unparteiische leiten 139 Spiele

Bei den bisher ausgetragenen 139 Spielen wurden 52 Schiedsrichter eingesetzt. Die meisten Spiele leitete Obmann Ralf Brombacher aus Kandern, der zehn Mal eingeteilt wurde. Bei sieben Partien führte Gaspare Lombardo aus Rheinfelden die Mannschaften aufs Spielfeld. Je sechs Mal waren Mirco Radtke (Maulburg) und Christian Eiletz (Rheinfelden) im Einsatz. Auf je fünf Spiele kommen Timo Bugglin (Weil), Jonny Lemmrich (Rheinfelden) und Uwe Seifert (Waldshut).

An Personalstrafen wurden 719 Gelbe Karten, 32 Gelb-Rote Karten und 15 Rote Karten gezückt. Spitze in der Fairness-Tabelle ist aktuell der FC Zell mit 33 Verwarnungen vor dem FC Schönau mit 35 Gelben Karten. Nur diese beiden Clubs blieben ohne Platzverweis. Schlusslicht ist der FC Wallbach mit 50 Gelben, vier Gelb-Roten und zwei Roten Karten. Einziger Spieler, der zwei Mal vorzeitig vom Platz musste, ist Alexander Herbst (FC Wittlingen) mit zwei Gelb-Roten Karten. (gru)

Torjäger Tim Siegin (VfR Bad Bellingen) schafft vier auf einen Streich

In drei Spielen fielen acht Tore, doch dabei gab es nur einmal einen Sieger. Das war der FC Erzingen bei seinem 7:1-Erfolg beim FC Schlüchttal. Deutlicher gewann nur der SV Buch, der sich mit 7:0 beim FC Schlüchttal durchsetzte. Den klarsten Heimsieg feierte der SV Jestetten beim 6:0 gegen den TuS Efringen-Kirchen. Zwei Spiele endeten unentschieden und jedes Mal war der VfR Bad Bellingen, der mit dem ebenfalls 46 Mal erfolgreichen SV 08 Laufenburg den besten Angriff stellt, daran beteiligt. Zu Hause gab es ein 4:4 gegen den FC Schönau, auswärts das gleiche Resultat beim FC Wallbach.

Allein 22 der 571 Ligatore gehen aufs Konto von Tim Siegin. Der Stürmer des VfR Bad Bellingen hat nach 16 Spielen bereits seine Marke der gesamten Aufstiegssaison 2016/17 erreicht. Den Vogel schoss der 21-Jährige beim 5:2 über den SV Buch ab, als er Simon Eckert vier Mal überwand. Je drei Tore erzielte er beim 4:4 gegen den FC Schönau und beim 5:0 gegen den FC Erzingen.

Je zwei Dreierpacks schnürten Timo Bernauer (SpVgg. Brennet-Öflingen) und Kevin Keller (FV Lörrach-Brombach II). Ebenfalls drei Tore in einem Spiel erzielten Johannes Groß (FC Wallbach), Stefano Fornino und Thomas Rangnau (beide SV Jestetten) sowie Sandro Knab (SV 08 Laufenburg), der seine 14 Saisontore in nur 14 Spielen erzielte. Auf die gleiche Quote von 1,0 kommt Dawid Armanowski, der in 16 Spielen für den SV Buch auch 16 Tore erzielte.

Anerkennenswert sind die Quoten von Timo Bernauer mit zwölf Toren in 14 Spielen und Salvatore Di Mattia (FC Wittlingen), der acht Tore in elf Spielen erzielte. Die zehn Tore von Thomas Rangnau in zwölf Spielen sowie die sieben Tore von Matthias Steinebrunner (FC Schönau) in neun Spielen können sich ebenfalls sehen lassen. (gru)

Ramon Winkler und Dominik Flum haben die besten Nerven

Die Angst des Torwarts beim Elfmeter ist zumindest Ramon Winkler fremd. Der 21-jährige Schlussmann des FC Wallbach bestritt zehn Spiele und hörte sechs Mal den Strafstoßpfiff. Drei Mal blieb er Sieger, gegen Ralf Sutter (FC Geißlingen), Patrick Sorg (FV Lörrach-Brombach II) und Ralf Kiefer (FC Zell).

Machtlos war er unter anderem gegen Dominik Flum (FC Geißlingen), den sichersten Schützen der Liga. Sieben Mal stand Flum am Punkt und verwandelte alle sieben Strafstöße. Sechs Strafstöße ohne Fehlschuss verwandelte Denis Götz (SpVgg. Brennet-Öflingen). Drei Fehlschüsse – in sechs Versuchen – leistete sich Sandro Knab vom SV 08 Laufenburg). Insgesamt wurden genau elf der 55 verhängten Strafstöße von den Torhütern gehalten. (gru)