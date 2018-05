Regiosport Hochrhein FC Wehr kassiert deftiges 0:6 beim FV Lörrach-Brombach II

Fußball-Bezirksliga: Früher Rückstand für die Schenker-Elf. Vier Tage Aufbauarbeit sind angesagt bis zum richtungweisenden Heimspiel gegen den unteren Tabellennachbarn TuS Efringen-Kirchen am Sonntag

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

FV Lörrach-Brombach II – FC Wehr 6:0 (2:0). – Tore: 1:0 (2./FE) Rabe; 2:0 (31./ET) Hoffmann; 3:0 (57.) Santos Figueiredo; 4:0 (59.) und 5:0 (83.) Mayer; 6:0 (90.) Dantona. – SR: Gerrit Peukert (Rheinfelden). – Z.: 90. – Bes.: Wasmer (FVL/79.) hält FE von Bauder.

(gru) Bereits nach zwei Minuten waren sämtliche Wehrer Hoffnungen auf ein achtbares Ergebnis bei der Verbandsliga-Reserve, die David Bosek und Nils Mayer aus dem Kader der "Ersten" aufbot, über den Haufen geworfen. "Die Jungs gehen nicht in den Zweikampf, lassen David Hoffmann im Stich", nahm Trainer Michael Schenker den 22-jährigen Abwehrspieler in Schutz. Hoffmann bremste Marcel Scholz im Strafraum unsanft – Strafstoß. Fabian Rabe nutzte die frühe Chance zur Lörracher Führung. Doch es sollte noch schlimmer für Hoffmann kommen. Er grätschte in eine Flanke von Max Imgraben und lupfte den Ball über seine Torwart Alexander Eckert zum 0:2 ins Netz.

"Es ist mir unerklärlich, weshalb wir in der Folge so naiv gespielt haben", ärgerte sich Schenker vor allem über die Höhe der neunten Niederlage im elften Rückrundenspiel: "Wir müssen auch aufs Torverhältnis schauen", mahnte er den Ernst des Abstiegskampfes an.

Im zweiten Abschnitt schraubten die Gastgeber das Ergebnis durch Santos Figueiredo, Mayer (2) und Dantona auf 6:0: "Sie haben uns die Grenzen aufgezeigt, uns laufen lassen", sah Schenker seine Elf nahezu chancenlos. So passte es ins Bild, dass Michael Bauder beim Stand von 0:4 mit einem Strafstoß – Francesco Vardi war gefoult worden – an Thomas Wasmer (79.) scheiterte.

Nun gelte es, so Michael Schenker, die Mannschaft bis Sonntag wieder aufzubauen. Schließlich kommt das Pokalfinalist TuS Efringen-Kirchen ins Frankenmattstadion. Die Rebländer könnten den FC Wehr mit einem Sieg überholen und erstmals in dieser Saison auf einen potenziellen Abstiegsplatz verdrängen: "Der Druck ist mittlerweile enorm. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir dem gewachsen sein werden", macht Schenker sich und den Spielern Mut – auch wenn er weiß, dass er angesichts des kleinen Kaders keinen echten Trumpf mehr im Ärmel hat.