Regiosport Hochrhein FC Wehr belohnt sich nicht - Mit Bildergalerie!

Fußball-Bezirksliga: Trotz großem Aufwand muss die vom Abstieg bedrohte Elf mit einem 1:1 gegen den SV Weil II zufrieden sein. Johannes Eckert trifft auch in seinem dritten Spiel

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

FC Wehr – SV Weil II 1:1 (0:1). – Tore: 0:! (30.) Arsentjew; 1:1 (74.) J. Eckert. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 90.

Die Dunkelheit senkte sich über die Frankenmatt, doch vom Schlusspfiff wollten sie nichts wissen. Die Wehrer Spieler kämpften, rackerten, wollten den Sieg unbedingt. Doch nach knapp fünf Minuten zusätzlicher Zeit, machte Schiedsrichter Stefan Mera-Linz den glücklosen Versuchen ein Ende: "Wir müssen mit dem 1:! leben. Der Punkt ist wichtig, um Platz 14 zu halten", hat Trainer Michael Schenker den Blick vom "Strich" längst abgewendet: "Selbst mit einem Sieg wäre es unrealistisch gewesen, noch Platz 13 zu denken."

Mit Schwung war der FC Wehr ins vorletzte Heimspiel gestartet, setzte mit seinem letzten Aufgebot gleich Akzente. Allein die optische Überlegenheit brachte nichts Zählbares ein: "Wir spielen ganz ordentlich, aber die Bälle kommen nicht genau", deutet er an, dass auf den Schultern enormer Druck lastet: "Die Spieler machen Fehler, die ihnen vor einem halben Jahr nicht unterlaufen wären."

So Patrick Bäumle nach einer halben Stunde. Im defensiven Mittelfeld ließ er sich von Heiko Schwarze den Ball abluchsen, bediente Fabian Kluge. Dessen Angriff stoppte Rouven Rünzi mit einem Foul. Den fälligen Freistoß schlenzte Witalij Arsentjew (30.) flach ins lange Eck. Das war – mit Verlaub – der zweite und eigentlich auch der letzte Weiler Versuch, ein Tor zu erzielten. Fünf Minuten vor der Führung hatte Markus Deiß im Wehrer Kasten einen Schuss von Kluge prächtig zur Ecke geklärt.

Seltener noch waren die Wehrer gefährlich im Strafraum. Johannes Eckert (36.) hatte Arsentjew den Ball abgeluchst, kam von links aufs Tor. Doch statt einen Mitspieler zu suchen – und zu finden – versuchte er es aus zu spitzem Winkel. Keven Hill klärte souverän zur Ecke.

Im zweiten Abschnitt spielte nur noch der FC Wehr, schoss aus allen Lagen aufs Weiler Tor. Doch es fehlte vor allem die Präzision und bei so manchem Angriff der nötige Überblick oder die ordnende Hand. Besser wurde es mit der Einwechslung des eigentlich erkrankten Rico Schellin. Nach Chancen von Mike Häfele (55.) und Marc Seger (58.) gelang zumindest der verdiente Ausgleich. Häfele spielte einen Eckball kurz zu Schellin. Der flankte vor den Torraum und im Stile eines Mittelstürmers staubte der frei stehende Johannes Eckert (74.) zum Ausgleich ab.

In der Folge wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, die Gäste verlagerten sich auf die Defensive und mussten den Ausfall von Simon Rübin wegstecken. Er hatte sich im Laufduell mit Francesco Vardi eine blutende Platzwunde zugezogen, wurde von Betreuer Klaus Braun in die Klinik gebracht. Doch auch diesen Ausfall steckten die Weiler weg. In ihrem Zentrum vor Torwart Keven Hill standen in Spielertrainer Thomas Schwarze und seinem Adjutanten Martin Braun zwei Routiniers, die keinen Ball mehr passieren ließen: "Mensch Thommi – geh doch mal aus dem Weg", vermochte Michael Schenker, einst selbst im Weiler Trikot aktiv, es nicht fassen, dass gegen das Stellungsspiel des 48-Jährigen kein Kraut gewachsen war. Am Ende sanken seine Spieler enttäuscht und ausgelaugt zu Boden. Jeder hatte alles gegeben, doch die Belohnung hatten sich die wackeren Wehrer nicht abgeholt.

Neun Tage bleiben nun Zeit zur Erholung, dann muss beim FC Geißlingen nochmals alles rausgehauen werden, um Platz 14 zu sichern. Zeit, die die Jungs brauchen: "Allein drei Spieler haben im Verlauf des Tages absagen müssen", zeigt Schenker auf seine Reservebank. Bastian Kühne, Michael Bauder, Alexander Eckert und Rico Schellin angeschlagen. Steven Bertolotti nach Gelb-Rot beim FC Schlüchttal gesperrt. Andreas Ranert kam aus dem Urlaub zurück, musste direkt zum Arzt und muss nach einem kleinen operativen Eingriff ebenfalls pausieren. Dazu fehlten Manuel Pinke, David Hoffmann und Semih Kilic: "Die fehlenden Spieler könnten eine gute Mannschaft bilden", hat Schenker trotz allem die gute Laune nicht verloren.

Genau das aber sei die Stärke in dieser schweren Phase: "Wenn wir tatsächlich absteigen müssen, dann mit einer moralisch gefestigten Mannschaft", freut sich Schenker, dass er bis dato von keinem Kaderspieler eine Absage für die neue Saison erhalten hat: "Wir bleiben zusammen und das ist gut so." Aber – und da macht der Wehrer Trainer eine klare Ansage: "Die Trainingsbeteiligung muss viel besser werden. Wenn nicht, dann schaue ich da nicht lang zu."