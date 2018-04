Regiosport Hochrhein FC Wehr bekleckert sich erneut nicht mit Ruhm - Mit Video-Interviews!

Fußball-Bezirksliga: FC Wallbach setzt sich im Derby verdient mit 3:1 gegen äußerst verunsicherte Gäste durch

Fußball-Bezirksliga: – Michael Schenker musste sich vorkommen wie im falschen Film. Wie schon eine Woche zuvor beim 0:3 im Derby gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen bekleckerte sich der FC Wehr auch im Nachbarduell beim FC Wallbach nicht mit Ruhm: "Wir haben gut trainiert, zunächst auch eine gute Reaktion gezeigt und uns dann die Dinger wieder selbst reingehauen", zeigte sich der Trainer fassungslos.

Wie begossene Pudel schlichen seine Jungs vom Platz. Sie hatten sich viel vorgenommen, doch am Ende jubelte wieder der Gegner. Und dabei hatte es der FC Wallbach beim hoch verdienten 3:1-Erfolg nicht einmal geschafft, seine obersten Ziele – abgesehen von den drei Punkten – zu erreichen. "Chancen besser verwerten und vielleicht mal wieder ohne Gegentreffer bleiben", hatte Trainer Patrick Bayer gefordert. Da hakte sein Stürmer Max Stockkamp im Video-Interview ein: "Das müssen wir besser machen und ich nehme mich da nicht aus."

Bei allen drei Wallbacher Toren leisteten die Gäste unfreiwillige Unterstützung. So waren sich Torwart Alexander Eckert und Verteidiger Alexander Rebis beim Freistoß nicht einig. Eckert rief "Leo", flog aber ins Leere und Rebis köpfte dem frei stehenden Albert Flato (31.) die Kugel vor die Füße – 1:0.

Bei Sebastian Rupps Freistoßtreffer hatten die Wallbacher doppeltes Glück: "Ich wollte ihn schon auswechseln, aber zögerte, weil ich wusste, dass er einen strammen Schuss hat", grinste Patrick Bayer. Er tat gut dran, denn das "Pfund" des Winter-Neuzugangs zischte, von der Mauer unglücklich abgefälscht, flach zum 2:0 (61.) ins Netz: "Unglaublich, dass der Ball unter der Mauer durch geht", haderte Michael Schenker mehrfach auch mit dem Glück: "Vor der Pause müssen wir das 1:1 machen." Klappte nicht, denn der Kopfball von Michael Bauer (36.) schrammte knapp vorbei.

Dass die Wallbacher mit den "einfachen Chancen" so ihre liebe Mühe haben, zeigten sie mehrfach deutlich auf. So scheiterten Max Stockkamp und Mike Heyde mehrfach in aussichtsreichen Positionen. Heyde hatte zudem Pech, dass sein abgefälschter Schuss in der 63. Minute noch den Pfosten touchierte. Den traf später auch noch der eingewechselte Christoph Mutter (84.). Besser machte es Stockkamp in der 66. Minute, als die Wehrer Abwehrspieler einmal mehr von allen guten Geistern verlassen schienen und dem Wallbacher Stürmer den Ball quasi auf deme Silbertablett zum 3:0 servierten.

Das 1:3 durch den eingewechselten Semih Kilic war lediglich eine Ergebniskosmetik, die Patrick Bayer umso mehr wurmte: "Ein Spiel zu Null hätte uns wirklich gut getan." Gut tat der Sieg dennoch, schließlich war es der erste in der Rückrunde, nach zuletzt fünf sieglosen Spielen – oder wie man es positiv ausdrücken könnte: "Nach vier Unentschieden bei nur einer Niederlage."

Christof Bank: "Wir werden jetzt sicher keine großen Töne spucken"

Seit 2015 spielt Christof Bank (27) wieder beim FC Wallbach. Er kam vom Nachbar SpVgg. Brennet-Öflingen zu seinem Heimatverein zurück.

Christof, sind Sie zufrieden mit der Leistung beim Derbysieg gegen den FC Wehr?

Nun, das kann man so oder so sehen. Wir wollten gewinnen und das haben wir geschafft. Aber was die Verwertung unserer Chancen angeht, ist noch Luft nach oben.

So brauchte es die Unterstützung der Gegenspieler bei den Toren?

Manchmal muss man den Erfolg eben erzwingen. Das ist uns gelungen.

Wie war die Stimmung vor dem Derby nach fünf Spielen ohne Sieg?

Eigentlich positiv, denn wir haben ja nicht unbedingt schlecht gespielt in diesen Partien. Das Manko war und ist einfach das Ausnutzen der Chancen. Heute wären sicher zwei, drei Tore mehr drin gewesen.

Den FC Wehr habt ihr sicher stärker erwartet?

Die Wehrer machen gerade eine schwierige Phase durch. Aber ich denke, dass wir gut daran tun, uns weniger mit dem Gegner zu beschäftigen. Wir waren vor einem guten Jahr selbst in so einer schweren Situation. Da kann man das gut nachvollziehen.

Was ist die Lehre für euch daraus?

Dass wir in den nächsten Spielen noch weiter punkten und nicht wieder in die gleiche Situation geraten, wie im vergangenen Frühjahr. Ein zweites Mal haben wir nicht mehr so viel Glück, dass uns der Jestetter Sieg gegen den SV Herten vor dem Abstieg bewahrt hat.

Vielleicht sollte die Mannschaft einfach das Potenzial besser abrufen, um weiter vorn mitmischen?

Das ist leider aus den verschiedensten Gründen eben nicht immer möglich. Deshalb werden wir keine großen Töne spucken, sondern versuchen, die nötigen Punkte zu holen, um den Abstand nach hinten zu vergrößern.

Fragen: Matthias Scheibengruber