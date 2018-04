Regiosport Hochrhein FC Wehr beendet Sieben-Pleiten-Serie

Fußball-Bezirksliga: Rico Schellin, Mike Häfele und Steven Bertolotti treffen zum schmeichelhaften 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger Bosporus FC Friedlingen

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

FC Wehr – Bosporus FC Friedlingen 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (45.+1) Schellin, 2:0 (60.) Häfele; 2:1 (62.) Kücükcolak; 3:1 (90.+3) Bertolotti. – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim). – Z.: 110.

Ein gewaltiger Stein fiel Trainer Michael Schenker vom Herzen, als der letztlich schmeichelhafte Sieg des FC Wehr in trockenen Tüchern war: "Wäre der technisch hervorragende Gegner laufstärker, wäre es eng geworden", gab er am Ende der Sieben-Pleiten-Serie offen zu: "Unsere Spieler sind höchst verunsichert. Ich hoffe, dass dieser Sieg jetzt neues Selbstvertrauen gibt."

Es brauchte einen Verzweiflungsschuss von Rico Schellin in der Nachspielminute vor der Pause, um die Wehrer positiv zu stimmen. Bis dahin hielten sich Glück – beim Latten-Kopfball (11.) von BFC-Verteidiger Adrian Fischer – und Pech – beim Wembley-Kracher (40.) Steven Bertolottis – die Waage.

"Mich ärgern unsere taktischen Fehler. Wir treffen zu oft die falsche Entscheidung. Das 0:1 traf uns voll ins Mark. Für den zweiten Abschnitt hatten wir uns viel vorgenommen, laufen aber nach einem individuellen Fehler in Häfeles Konter zum 0:2", ärgerte sich BFC-Trainer Faik Zikolli an alter Wirkungsstätte. Wie Ali Kassem und Fahredin Zikolli hatte er vor rund 15 Jahren zu Verbandsliga-Zeiten in der Frankenmatt gespielt. Dem Anschlusstreffer von Firat Kücükcolak hätte eigentlich das 2:2 folgen müssen: "Aber wir kriegen aus zwei Metern den Ball nicht über die Linie", haderte Zikolli: "Danach machen wir auf und kriegen noch ein Kontertor rein." Bertolotti (90.+3) hatte für den 3:1-Endstand gesorgt.