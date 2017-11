Regiosport Hochrhein FC Wallbach siegt beim Schlusslicht

Fußball-Bezirksliga: Unmittalbar vor der Pause treffen Dennis Heinemann und Dan Stengritt entscheidend gegen Bosporus FC Friedlingen. Aufsteiger FC Schlüchttal geht gegen FC Erzingen mit 1:7 unter. Angelo Armenio dreht mit zwei Toren die Partie für den SV 08 Laufenburg beim SV Weil II. VfR Bad Bellingen beendet mit einem 3:1-Sieg die Erfolgsserie der SpVgg. Brennet-Öflingen. TuS Efringen-Kirchen bleibt auch nach dem Trainerwechsel zu Hause sieglus und verliert mit 0:1 gegen den FC Wittlingen

Bosporus FC Friedlingen – FC Wallbach 1:3 (0:2)

(gru) Den Sieg beim Schlusslicht hat der FC Wallbach teuer bezahlt. Dennis Heinemann, der kurz vor der Pause für das überraschende 1:0 per Abstauber gesorgt hatte, ließ sich kurz vor Schluss nach einem Luftduell mit Zico Struss auf ein unschönes Gerangel mit dem BFC-Torwart ein – Schiri Biehler (Lutterbach/F) fackelte nicht lang und schickte beide Spieler mit "Rot" vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie längst entschieden. Die Wallbacher hatten am Ende der zähen ersten Hälfte durch Dan Stengritts Schuss aus 16 Metern sogar noch das 2:0 mit in die Pause genommen. Co-Trainer Onur Yildirim ließ sich vom 1:2-Anschluss, der Fahredin Zikolli gelang, nicht aus der Ruhe bringen. Seine Elf bestimmte das Geschehen und machte durch den freistehenden Albert Flato (80.) den Sack zu.

FC Schlüchttal – FC Erzingen 1:7 (1:2)

(gru) Der Neuling hatte sich viel vorgenommen, hielt die Partie lang offen. Zunächst schien der von Simon Hepp (2.) gehaltene Strafstoß des gefoulten Sandro D'Accurso ebenso Auftrieb zu geben, wie die Führung durch Pius Blatters Strafstoß (20.), nachdem Timon Baumgärtner von Kevin Simanowski gefoult worden war. "Davon ließen wir uns nicht beeindrucken, übernahmen sofort das Kommando", betonte FCE-Trainer Oliver Neff nach dem vierten Sieg in Folge. Valentin Loparco glich nach einer halben Stunde aus und löschte mit dem 4:1 (48.) die letzten Hoffnungsschimmer: Die drei Tore kurz vor und kurz nach der Pause waren der Knackpunkt. Danach lief nichts mehr", war FCS-Sportchef Oliver Eichkorn enttäuscht. Er musste in der Folge drei weitere Erzinger Treffer notieren: "Mit mehr Konzentration wäre noch mehr drin gewesen", so Oliver Neff, der Steffen Hönig nach 68 Minuten für D'Accurso brachte: "Wir hatten ein gutes Gespräch. Es ist seine letzte Chance", mahnt der Trainer seinen Abwehrrecken zur Disziplin.

SV Weil II – SV 08 Laufenburg 1:2 (0:0)

(gru) Beide Teams lieferten sich ein flottes Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Nach 50 Minuten erzielte Christian Baumgartner dann die Weiler Führung. Ein Remis wäre unterm Strich in Ordnung gewesen. Doch die Gäste haben aktuell einen Lauf, siegten zum fünften Mal in Folge und erneut schnürte Angelo Armenio einen Doppelpack. Mit seinem neunten Saisontreffer zum 1:1 läutete der 20-Jährige die spannende Schlussphase ein. Die Partie krönte er selbst mit dem umjubelten Siegtor in der Nachspielzeit. Sandro Knab hatte einen Freistoß an die Lattenunterkante geschossen, Armenio schob den Abpraller ins Netz.

VfR Bad Bellingen – SpVgg. Brennet-Öflingen 3:1 (2:0)

(gru) Wohl dem, der einen Tim Siegin hat. Mit seinem 20. Saisontreffer beendete der Bad Bellinger die Erfolgsserie der Gäste, die zuletzt drei Mal in Folge gewonnen hatten: "Und das unmittelbar nach unserem verdienten Anschlusstreffer durch Timo Bernauer", ärgerte sich Gästetrainer Urs Keser: "Wir hatten Aufwind, schienen sie in Griff zu kriegen und dann nutzt Siegin einen Moment der Unachtsamkeit zum 3:1." Vor der Pause hatten die technisch überlegenen Hausherren eine nur bedingt beruhigende Führung durch die Tore von Moritz Reif herausgespielt. Nach dem Wechsel wurde die SpVgg. Brennet-Öflingen stärker, doch der Lohn blieb aus. Der VfR Bad Bellingen stellt mit nun 20 Punkten auf heimischem Terrain die beste Heim-Elf der Liga.

TuS Efringen-Kirchen – FC Wittlingen 0:1 (0:0)

Nach einer Stunde versetzte Salvatore Di Mattia dem TuS Efringen-Kirchen den entscheidenden Schlag. Der Effekt nach dem Trainerwechsel ist ausgeblieben. Im Verlauf der Woche hatte Dennis Weiß von Thomas Hauser die Leitung übernommen. Der FC Wittlingen brachte den Sieg vor rund 400 Zuschauern über die Zeit und fügte dem Landesliga-Absteiger die siebte Heimpleite im achten Spiel zu.