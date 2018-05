Regiosport Hochrhein FC Wallbach macht den 0:3-Rückstand noch wett und holt sich ein 3:3 im Derby - Mit Bildern und Video-Interviews!

Fußball-Bezirksliga: Spannendes Duell mit verschossenem Handelfmeter und Gelb-Roter Karte bei der SpVgg. Brennet-Öflingen. Timo Bernauer und Eudard Nowak treffen jeweils doppelt. Gastgeber holen den fehlenden Punkt zum Ligaverbleib.

SpVgg. Brennet-Öflingen – FC Wallbach 3:3 (2:0). – Tore: 1:0 (3.) Bernauer; 2:0 (35.) Cam; 3:0 (53.) Bernauer; 3:1 (65.) Nowak; 3:2 (87.) Bitzenhofer; 3:3 (89.) Nowak. – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Z.: 250. – Bes.: GR für D. Götz (SpVgg./90.); Gojak (SpVgg./32.) hält HE von Wunderle.

Urs Keser hatte sich schnell gefasst, ließ der Freude über den fehlenden Punkt zum Ligaverbleib die Oberhand gegenüber dem Ärger, dass seine SpVgg. Brennet-Öflingen die scheinbar sichere 3:0-Führung im Derby gegen den FC Wallbach noch verspielte: "Das 3:3 geht in Ordnung", analysierte der Trainer knapp: "Wir machen vor der Pause aus zwei Chancen zwei Tore und halten einen Strafstoß. Da haben einige das Spiel vielleicht schon abgehakt."

"Das ist verdient für die Wallbacher. Sie haben es gut gemacht. Wir hatten nach der Pause keinen Zugriff mehr", analysierte auch Faruk Cam das Derby: "Egal – wir bleiben oben." Der 27-Jährige, der beim 2:1-Sieg im Hinspiel seinen Einstand mit einem Tor gefeiert hatte, traf im ersten Abschnitt zum 2:0 und legte Timo Bernauer in der 53. Minute das 3:0 auf: "Schade, dass es nicht reichte. Aber in den letzten drei Spielen wollen wir die Wallbacher noch überholen."

Der Torreigen wurde nach 122 Sekunden von Timo Bernauer eröffnet. Per Kopf verlängerte er eine Ecke von Denis Götz zur Führung. Die Wallbacher gestalteten die Partie wohl offen, doch die Hausherren standen gut – einmal fast sogar zu gut. David Heinz stand am rechten Pfosten, als Sebastian Rupp per Kopf fast der Ausgleich gelungen wäre, doch der Ball prallte am angelegten Arm von Heinz ab – Strafstoß. "Es standen noch zwei Spieler bei ihm, sonst hätte ich Rot zücken müssen", erklärte der ansonsten nicht immer sicher agierende Schiedsrichter Ali Aslan Durmus seine offensichtlich "milde" Gelbe Karte. Den Strafstoß von Simon Wunderle entschärfte Elivis Gojak mit einem Reflex. Er war schon auf dem Weg ins rechte Eck und schnellte mit dem Fuß nach links, klärte zur Ecke.

Zwei Minuten später fiel Cams 2:0 und spätestens nach dem dritten Treffer der Hausherren durch Timo Bernauer schien die Partie entschieden. Doch der FC Wallbach schüttelte sich kurz, kämpfte sich mit Leidenschaft zurück ins Spiel: "Der späte Ausgleich war der Lohn für eine charakterstarke Mannschaft", war Trainer Patrick Bayer hochzufrieden: "Besonders freut es mich, dass sich Dominik Bitzenhofer für sein Spiel belohnt hat." Der Mittelfeldspieler läutete die letzten Minuten mit seinem ersten Saisontor zum 2:3-Anschluss ein. Kurz danach erzielte Eduard Nowak das umjubelte 3:3.

So waren am Ende alle Beteiligten irgendwie zufrieden: Die Gastgeber feierten nach den ersten Frustsekunden, dass sie auch im dritten Jahr in Folge in der Bezirksliga bleiben, die Gäste freuten sich über die gelungene Aufholjagd.

