Fußball-Bezirksliga FC Wallbach besiegt seinen Lieblingsgegner

Fußball-Bezirksliga: Eduard Nowak und Albert Flato sorgen im zweiten Abschnitt nach dem 0:1-Rückstand durch Harun Fishekgjija noch für einen Arbeitssieg

Fußball-Bezirksliga: – Die Serie hat gehalten: Mit etwas Glück beim Siegtreffer durch Albert Flato und einer gewaltigen Steigerung nach der Halbzeitpause, verdiente sich der FC Wallbach den 2:1-Arbeitssieg gegen den FC Erzingen, der auch im siebten Versuch in Folge ohne Sieg im Flößerstadion bleibt. Die Gastgeber atmen nach zuletzt zwei Niederlagen wieder durch, halten Anschluss an das Führungstrio.

"Unsere Umstellungen in der Pause haben Wirkung gezeigt", freute sich Trainer Patrick Bayer einmal mehr über die vielfältigen Möglichkeiten, die ihm der Wallbacher Kader in dieser Saison beschert: "Wir haben viel Qualität im Team, so dass es mir nicht nur möglich ist, nach Trainingsleistung und aktueller Form aufzustellen, sondern auch im Spielverlauf reagieren zu können."

Das war gegen einen FC Erzingen, der in diesen Tagen personell aus dem letzten Loch pfeift, auch bitter nötig. Die Gäste deuteten vor der Pause immer wieder einmal an, dass sie die Negativserie endlich beenden wollen. Allersdings versäumten sie es, mehr als nur die 1:0-Pausenführung zu erzielen. Der ohnehin angeschlagene Sandro D'Accurso spielte einen Traumpass auf Harun Fishekgjija, gegen dessen Flachschuss ins lange Eck kein Kraut gewachsen war. Allerdings musste D'Accurso kurz danach mit einer Zerrung vom Platz und sorgte damit auch für einen Bruch im Erzinger Spiel: "Bis dahin können und müssen wir klar führen", ärgerte sich Trainer Oliver Neff über schlecht ausgespielte Chancen: "Da war zuviel Egoismus im Spiel."

Dass sich das wohl rächen würde, deutete Eduard Nowak unmittelbar nach dem Seitenwechsel mit einem gefährlichen Distanzschuss an. Allerdings bedankte er sich vor dem Ausgleich noch bei Dan Stengritt, der mit einem Kopfball auf der Linie das 0:2 durch Valentin Loparca (48.) noch verhinderte. Nowak war zur Stelle, als der engagierte Mike Heyde erst Hasan Faslak und Fabian Binzer ins Leere laufen ließ und mit einem Querpass durch den Strafraum seinem frei stehenden Mitspieler das 1:1 (52.) auflegte.

Die Entscheidung fiel dann mit dem Anbruch der Schlussviertelstunde: Während sich die Erzinger noch über einen – zu Recht – nicht gegebenen Strafstoß für Shaban Limani ärgerten, lief Johannes Groß seinem Bewacher Fabian Binzer davon. Rechts sah er Albert Flato, der Hasan Faslak enteilt, aus Abseits verdächtiger Position zum 2:1 (74.) traf. Schiri Jonny Lemmrich soll zumindest den Arm gehoben, aber nicht gepfiffen haben, was die entsetzten Gäste erzürnte und weitere der insgesamt zwölf Verwarnungen nach sich zog.

Den Schlusspunkt setzten Lemmrich und Steffen Hönig nach dem Abpfiff: Der Erzinger kommentierte die Leistung des Rheinfelder Schiedsrichters, pfefferte sein Trikot auf den Boden. Lemmrich zückte Gelb-Rot und will eine Meldung schreiben: "So lange ich auf dem Platz bin, lasse ich das nicht durchgehen. Zudem hat er mich bedroht." Hönig, im Frühjahr zwei Mal wegen verbaler Aussetzer gesperrt, verriet auf Nachfrage nur: "Viel habe ich zu seiner Leistung nicht gesagt."



Johannes Groß im Interview

Seit frühester Kindheit spielt Johannes Groß (26) für den FC Wallbach. Der angehende Pharmazie-Technologe lebt und studiert in Basel.

Johannes, steckt der FC Wallbach in einer Ergebniskrise? Dem 2:1-Sieg beim FC Wehr folgten Niederlagen gegen den SV Buch und in Laufenburg.

Das scheint irgendwie unser Problem zu sein, dass wir keine Konstanz in unser Spiel bekommen.

Auch den 2:1-Sieg gegen den FC Erzingen habt ihr euch erst nach der Pause richtig verdient.

Vor dem Seitenwechsel hatten wir keinen Biss, vermieden die Zweikämpfe. Wenn ich wüsste, an was das liegt, würden wir das abstellen und jedes Spiel gewinnen.

Was ist in der Pause passiert?

Wir haben uns zusammengerauft und uns geschworen, dass wir das noch herumreießn. Wir haben eben auch den Vorteil, dass gute Leute auf der Bank sitzen und wir dann entsprechend reagieren und umstellen können.

Wie ist dann die Stimmung im Team, wenn so viele Spieler nur eingewechselt werden oder gar 90 Minuten auf der Bank sitzen?

Diese Personalsituation ist unser großer Vorteil und echter Luxus, einen Max Stockkamp in der Hinterhand zu haben. Ich denke, dass der Konkurrenzkampf im Team kein Problem ist. Im Gegenteil: Es stachelt jeden Spieler an, noch mehr zu tun. Im Prinzip hat keiner eine Einsatzgarantie.

Sie studieren und leben in Basel, könnten es sich doch locker machen und in der "Zweiten" spielen. Stattdessen, versuchen Sie sogar möglichst zu jedem Training in Wallbach zu sein?

Das ist aber nicht meine Art. Ich bin viel zu ehrgeizig und heiß darauf, immer zu spielen und möglichst auch zu gewinnen. Zudem ist der FC Wallbach ein ganz besonderer Verein, wie eine Familie. Aus diesem Grund sage ich immer wieder zu, dass ich hier bleibe – trotz des Studiums.

Fragen: Matthias Scheibengruber