Regiosport Hochrhein FC Wallbach: Ramon Winkler hält seinen dritten Strafstoß

Der 21-jährige Torhüter lässt die Elfmeterschützen der Fußball-Bezirksliga verzweifeln. Dominik Flum vom FC Geißlingen ist mit bislang sieben Strafstoßtoren der treffsicherste Schütze. Denis Götz verwandelte alle fünf "Elfer" der SpVgg. Brennet-Öflingen. Sandro Knab vom SV 08 Laufenburg trat sechs Mal an, verwandelte aber nur drei Strafstöße

Fußball-Bezirksliga: – Zum Auftakt der Rückrunde sind die letzten "Nullen" in der Strafstoß-Statistik der Bezirksliga verschwunden. Die Unparteiischen hatetn bisher 53 Mal auf den Punkt gezeigt. 43 Versuche landeten im Netz, zehn Mal waren die Torhüter am Drücker. Bester Torhüter ist dabei Ramon Winkler (21) vom FC Wallbach, der drei von sechs Strafstößen hielt. Bester Torschütze ist Dominik Flum vom FC Geißlingen mit sieben verwandelten Strafstößen.

Der Rückrunden-Start bescherte dem SV Jestetten und dem FC Wallbach die ersten Strafstöße in dieser Saison. Während Stefano Fornino beim 5:0 gegen den FC Schlüchttal zum 3:0 gegen Simon Hepp traf, saß bei Johannes Groß (FC Wallbach) gegen den FC Zell beim 3:3 nur der erste von zwei Versuchen gegen Tobias Fräßle. Beim gehaltenen zweiten Strafstoß war Fräßle allerdings gegen Dan Stengritts Nachschuss machtlos. Auch ein Zeller Schütze stand in dieser mit drei Strafstößen gespickten Partie am Punkt. Doch wie zuvor schon Ralf Sutter (FC Geißlingen) und Patrick Sorg (FV Lörrach-Brombach II) scheiterte auch Ralf Kiefer an Tausendsassa Ramon Winkler.

Nicht nur auf der Haben-Seite verschwand die „Null“. Der neue Tabellenführer SV 08 Laufenburg verursachte beim 5:2-Erfolg gegen den FC Wehr in der Schlussminute den ersten Strafstoß. Steven Bertolotti verwandelte dabei gegen Philipp Scheible zum 5:2-Endstand.

Bester Elfmeterschütze der Liga ist übrigens Dominik Flum vom FC Geißlingen, der sieben Mal vom Punkt traf. Fünf Mal verwandelte Denis Götz (SpVgg. Brennet-Öflingen) vom Punkt. Bisher drei Mal war Sandro Knab (SV 08 Laufenburg) erfolgreich. Drei Mal, gegen Elvis Gojak (SpVgg. Brennet-Öflingen), Marc Schulze (FC Geißlingen) und Christian Held (FC Schönau), musste der Laufenburger Torjäger passen. Gojak hielt noch ein zweites Mal einen Strafstoß, nämlich gegen Andreas Ranert vom FC Wehr. Je einen Strafstoß entschärften: Simon Hepp (FC Schlüchttal) gegen Sandro D'Accurso (FC Erzingen) und Sven Rodehau (VfR Bad Bellingen) gegen Benedict Schneider (FC Wittlingen).

Die meisten Strafstöße, nämlich acht, bekam bislang Aufsteiger FC Geißlingen zugesprochen. Sieben Mal gab es Strafstoß für den SV 08 Laufenburg, je fünf Mal wurde für den FC Wittlingen und die SpVgg. Brennet-Öflingen auf den Punkt gezeigt. Sechs Strafstöße wurden gegen den FC Wallbach verhängt. Fünf Mal zeigten die Unparteiischen in den Strafräumen der SpVgg. Brennet-Öflingen, des SV Jestetten und des FC Zell auf den Punkt. Je vier Mal ertönte der Pfiff gegen den VfR Bad Bellingen, Bosporus FC Friedlingen und FC Geißlingen.