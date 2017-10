Fußball-Landesliga FC Tiengen 08 wird brutal abgestraft

Fußball-Landesliga:0:3-Niederlage im Kellerduell gegen den FC Freiburg-St. Georgen. Iseles Spieler haben das Toreschießen verlernt. Masek muss verletzt raus, Hart sieht Gelb-Rot

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – FC Freiburg-St. Georgen 0:3 (0:0).

Tore: 0:1 (71.) und 0:2 (86.) beide Chokr; 0:3 (90.+3) Beck. – SR: Nico Jacob (Willstätt). - Z.: 130. – Bes.: GR für Hart (FCT/83.).

Murks gegen Murks – war es lapidar von einem Betreuer des FC Freiburg-St. Georgen zu hören. Ist zwar direkt, aber trägt ein Körnchen Wahrheit in sich. In einer schwachen Landesliga-Partie siegte der schwache FC Freiburg-St. Georgen beim noch schwächeren FC Tiengen 08, der vor allem eines verlernt hat: das Toreschießen. Wer es nicht schafft, ein Tor gegen die defensiv eingestellten Freiburger zu erzielen, muss sich nicht wundern, wenn er am Ende mit leeren Händen da steht.

Georg Isele, Trainer des FC Tiengen 08, war nach der Partie restlos bedient. „Dieses Spiel dürfen wir ganz einfach nicht verlieren“, klagte er. Und: „Wir müssen das erste Tor erzielen. Chancen hatten wir in Hülle und Fülle.“ Recht hat er: Süleyman Karacan scheiterte nach einer Viertelstunde knapp, Angelo Di Palma hatte zwei Mal die Führung auf dem Fuß, kurz vor dem Wechsel streichelte ein Schuss Karacans noch die Latte, und Daniel Eichhorn rutschte ein Ball über die Fußspitze. Nach der Pause musste der eingewechselte Ismaila Drammeh aus kurzer Distanz per Kopf die Führung erzielen. Verpasste er aber. Im Gegenzug bestraften die bis dahin chancenlosen Gäste die Platzherren nach einem Abspielfehler im Mittelfeld. Ali Chokr vollendete zur Führung.

Da sich kurz zuvor auch noch Tomas Masek mit einer Knieverletzung verabschiedete, fehlte dem FC Tiengen 08 auch noch der Denker und Lenker im Mittelfeld. Die ohnehin personell geschwächten Gastgeber, die ohne Maier, Rüdiger und Ködel auskommen mussten, waren nicht mehr in der Lage, das Blatt zu wenden. Mit seinem zweiten Tor machte Chokr kurz vor Schluss alles klar. Der dritte Gegentreffer fiel in der Nachspielzeit.

Mit Gelb-Rot musste Thomas Hart, der ohne Training nochmals aushelfen durfte, vom Platz. Sogar der 45-jährige Marko Baotic erklärte sich bereit, für die letzten zehn Minuten aufzulaufen. Georg Isele kann sich auf seine „Alt-Internationalen“ verlassen. Aber: Das Personal ist knapp. „Mit acht oder zehn Leuten zu trainieren ist nicht erfreulich“, so Isele, der diese Niederlage erst einmal verarbeiten muss.

FC Tiengen 08: Hackenberger – Albicker, Hart, Mendy (89. Iannuzzi), Karacan – Eichhorn (82. Baotic), Kizilay, Michel (86. B. Di Palma), Di Girolamo, Masek (58. Drammeh) – A. Di Palma.

„Drei Wochen werde ich wohl ausfallen“

Nach knapp einer Stunde beim Stand von 0:0 musste der Tiengener Mittelfeld-Regisseur Tomas Masek (30) verletzt das Feld verlassen. Am Ende setzte es eine 0:3-Niederlage. Masek spielt in seiner vierten Saison beim FC Tiengen 08 und wohnt auch in Tiengen.

Tomas, das sah gar nicht gut aus, als Sie vom Platz humpelten.

Ja. Ich wollte flanken, der Gegner grätscht rein, und ich habe einen Schlag gespürt.

Ihre alte Verletzung am Knie?

Nein, damals war es der Meniskus. Dieses Mal wird es wohl das Innenband am linken Knie sein. Da bin ich mir sicher.

Das bedeutet wieder eine längere Pause. Stimmt's?

Ich werde wohl wieder drei Wochen ausfallen.

Was sagen Sie zum Spiel?

Das müssen wir gewinnen. Wir haben so viele Chancen. Mehr geht gar nicht.

Und die Lage im Tabellenkeller wird immer bedrohlicher.

Ja, jetzt hängen wir wirklich hinten drin. Das wird jetzt nach dieser Negativserie ganz schwierig, wieder da raus zu kommen.

Zum Schluss wurde der Ton im Team etwas rau. Oder täuscht der Eindruck?

Wir diskutieren zu viel untereinander, wenn es nicht läuft. Das stimmt schon.

Fragen: Gerd Welte

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Routinier Marko Baotic vom FC Tiengen 08, der bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Freiburg-St. Georgen wieder einmal für die letzten zehn Minuten ran durfte