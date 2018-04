Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 wieder mit Tomas Masek

Fußball-Landesligist braucht am Sonntag beim SC Wyhl mal wieder einen Dreier. Masek, Di Girolamo und Maier sind dabei, dafür fehlt Angelo Di Palma. FSV Rheinfelden erwartet am Samstag ohne die Rot-Sünder Quintero, Strazzeri und Stangl die SF Elzach-Yach. Cibukciu, Kittel und Omerovic sind einsatzbereit

Fußball-Landesliga: (gew) "Personell sieht es einen Tick besser aus", gibt Trainer Oliver Neff vom FC Tiengen 08 (15.) Entwarnung vor der Partie am Sonntag beim SC Wyhl (11.). Musste bei der 0:3-Niederlage zuletzt gegen den FSV RW Stegen bei der Aufstellung noch stark improvisiert werden, so sind dieses Mal Tomas Masek, Alberto Di Girolamo und Sven Maier wieder einsatzbereit. Auch der verletzte Daniel Albicker ist vielleicht wieder dabei. Fehlen wird nur Angelo Di Palma nach seiner Gelb-Roten-Karte Karte vor Wochenfrist. "Hoffentlich werden wir auch mal auswärts belohnt", denkt Neff an die beiden unglücklichen Auswärtsniederlagen nach der Winterpause in Weil und Kirchzarten zurück. Ein Sieg sollte für den abstiegsgefährdeten Vorletzten mal her, weiß auch Neff. Auswärtsspiele, so der Trainer, seien zur Zeit kein Handicap: "Da spielen wir meist besser."

Nach der schmerzlichen 1:2-Niederlage beim SV RW Ballrechten-Dottingen mit allen negativen Begleitererscheinungen (siehe neben stehenden Bericht) muss der FSV Rheinfelden (13.) in der Partie am Samstag auf dem Kunstrasen im Europastadion gegen die SF Elzach-Yach (6.) auf seine Rot-Sünder Dany Quintero und Sascha Strazzeri verzichten. Auch Stürmer Jeremy Stangl ist dieses Mal noch gesperrt. FSV-Trainer Marc Jilg freut sich, dass Vincent Kittel und Denis Omerovic wieder fit sind und Besart Cibukciu aus dem Urlaub zurück ist. "Wir haben zuletzt in Ballrechten-Dottingen spielerisch überzeugt", ist Jilg mit seiner Mannschaft zufrieden, ehe die Partie fünf Minuten vor Ende ihren unrühmlichen Verlauf nahm. "Jetzt gilt es, eine sportliche Antwort zu geben", so der Trainer.