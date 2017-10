Fußball-Landesliga FC Tiengen 08 wieder mit Sven Maier

Fußball-Landesliga: Tabellenführer FC Waldkirch ist am Sonntag im Tiengener Langensteinstadion zu Gast. FSV Rheinfelden fehlt am Samstag ein Trio beim FV Herbolzheim

Fußball-Landesliga: (gew) Entwarnung beim Personal – Trainer Georg Isele vom FC Tiengen 08 (11.) kann im heimischen Langensteinstadion am Sonntag gegen Tabellenführer FC Waldkirch auf einen größeren Kader zurück greifen. "Personell sieht es wesentlich besser aus", ist Isele einigermaßen entspannt. Das ist aber auch nötig, denn die 1:2-Niederlage zuletzt beim VfR Hausen hat die Tiengener doch in der Tabelle etwas nach unten rutschen lassen. Zwei Punkte beträgt nur noch der Puffer auf einen Abstiegsrang. "Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln und am Sonntag punkten", macht sich Isele nichts vor. Auch gegen die Spitzenmannschaften der Liga sei der FC Tiengen 08 in der Pflicht, wolle man nicht in den Abstiegsstrudel gezogen werden. Wieder dabei nach seiner Gelb-Rot-Sperre ist Sven Maier. Fehlen werden nur noch die Langzeitverletzten Bruno Di Palma und Erdal Kizilay.

Der FSV Rheinfelden (7.) muss am Samstag beim FV Herbolzheim (13.) antreten. Den Rheinfeldern werden drei wichtige Stammspieler fehlen. Rot-Sünder Fabian Schreiner muss noch dieses Mal aussetzen, ehe er wieder spielberechtigt ist. Dazu kommt allerdings ein Duo, das zuletzt beim torlosen Remis gegen den SV Solvay Freiburg Gelb-Rot kassierte. So müssen sich dieses Mal Bilal Yusuf Cam und Besart Cibukciu die Partie von außen ansehen. Die turbulente Partie vor einer Woche auf heimischer Richterwiese hat also vor allem für den FSV Rheinfelden ein Nachspiel. Darüber ist FSV-Spielertrainer Marc Jilg nicht erfreut: "Unser Verhalten war einfach nicht clever. Wir haben uns selber geschwächt. Vor diesen Szenen am Ende der Partie hatten wir genügend Chancen, ein Tor zu erzielen. Deshalb haben wir zwei Punkte verloren." Jetzt seien die jungen Spieler gefordert, sich zu beweisen. Jilg werde aber auch selbst wieder in den Kader rutschen. Der enge Kader lasse ihm da keine Alternative. Auf alle Fälle will der FSV Rheinfelden am Samstag mit drei Punkten die Heimreise antreten. "Wir stehen hinten gut. Darauf bauen wir", hat Jilg viel Vertrauen in seine Defensive. Das kann er auch: Mit sieben Gegentoren in acht Spielen hat der FSV Rheinfelden die beste Abwehr der Liga.