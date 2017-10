Fußball-Landesliga FC Tiengen 08 verschläft den Start komplett

Fußball-Landesliga: 1:4-Niederlage beim SV RW Ballrechten-Dottingen. Sven Maier trifft vom Punkt. Kizilay spielt wieder nach Verletzungspause

Fußball-Landesliga: SV RW Ballrechten-Dottingen – FC Tiengen 08 4:1 (2:1).

Tore: 1:0 (8.) Link; 2:0 (22.) D. Kaltenmark; 2:1 (37./FE) Maier; 3:1 (89.) Göbel; 4:1 (90.+2) M. Kaltenmark. – SR: Michael Sattler (Baden-Baden). – Z.: 150.

„Wir haben die ersten 25 Minuten völlig verschlafen“, haderte Georg Isele, der Trainer der Gäste, mit dem aus seiner Sicht brutalen Ergebnis. „Der Gegner war auf Augenhöhe. Wir hatten ihn nach der Pause sehr gut in Griff“, so Isele weiter. Nach den Treffern von Johannes Link (8.) und David Kaltenmark führte der Gastgeber schon nach 22 Minuten mit 2:0. Die Gäste wurden nun allerdings stärker. Nach einem Foul an Denis Michel verwandelte Sven Maier den fälligen Strafstoß zum 1:2 (37.). Noch vor dem Wechsel ließ Angelo Di Palma eine große Chance aus.

Nach der Pause verpasste Sven Maier den Ausgleich. Kurz darauf scheiterte der nach langer Verletzungspause eingewechselte Erdal Kizilay frei vor dem Tor. „In dieser Phase haben wir gut zum Spiel gefunden“, so Isele. Die Gäste wurden danach immer offensiver, ohne allerdings erfolgreich zum Abschluss zu kommen. „Dann sind wir in einen Konter gelaufen“, bedauerte der Trainer. Diesen Konter schloss Adrian Göbel zum 3:1 ab (89.). Mario Kaltenmark traf per Foulelfmeter in der Nachspielzeit noch zum 4:1-Endstand.

FC Tiengen: Hug – Albicker (75. Canaj), Ködel, Mendy, Karacan – Eichhorn, Michel (65. Walter), Di Girolamo, Masek, Maier – A. Di Palma (54. Kizilay).