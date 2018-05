Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 verabschiedet Spieler

Daniel Albicker (29) wechselt nach dieser Saison nach zwei Jahren beim FC Tiengen 08 zu seinem Heimatverein SG Mettingen/Krenkingen. Erdal Kizilay (34) wird auch vorerst nicht mehr für den FC Tiengen 08 spielen und will eine Pause einlegen. Sicher ist aber schon, dass A-Junioren-Spieler Harun Zengin vom VfB Waldshut zum FC Tiengen 08 wechseln wird

Fußball-Landesliga: (gew) Der FC Tiengen 08 verabschiedete vor seinem letzten Heimspiel in dieser Saison drei Spieler. Einer von ihnen war schon zu der Partie gegen den SV Solvay Freiburg nicht mehr vor Ort. So verlässt Denis Michel den (Noch-) Landesligisten und kehrte schon in seine Heimat nach St. Petersburg in Russland zurück. Ein Duo wurde auf dem Platz verabschiedet. So wechselt Daniel Albicker (29) nach dieser Saison nach zwei Jahren beim FC Tiengen 08 zu seinem Heimatverein SG Mettingen/Krenkingen. Erdal Kizilay (34) wird auch vorerst nicht mehr für den FC Tiengen 08 spielen und will eine Pause einlegen. Sicher ist aber schon, dass A-Junioren-Spieler Harun Zengin vom VfB Waldshut zum FC Tiengen 08 wechseln wird.