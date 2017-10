Fußball-Landesliga FC Tiengen 08 und FSV Rheinfelden schon unter Druck

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 erwartet FC Freiburg-St. Georgen. Kizilay und Hackenberger wieder dabei. FSV Rheinfelden beim Vorletzten SV Kirchzarten

Fußball-Landesliga: (gew) Sowohl der FC Tiengen 08 (14.) als auch der FSV Rheinfelden (13.) sind nach ihren Niederlagen zuletzt auf Abstiegsränge abgerutscht und in Zugzwang. Am Wochenende spielen beide Mannschaften aus dem Bezirk Hochrhein gegen direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Der FC Tiengen 08 erwartet am Sonntag den FC Freiburg-St. Georgen (12.), der FSV Rheinfelden muss beim SV Kirchzarten (15.) antreten.

Mit einem Sieg gegen den FC Freiburg-St. Georgen im heimischen Langensteinstadion könnte der FC Tiengen 08 mit dem Gegner nach Punkten gleichziehen.“ Zuletzt kassierten die Tiengener nach verpatztem Start eine 1:4-Niederlage beim SV RW Ballrechten-Dottingen. „Das müssen wir jetzt abhaken. Dennoch wissen wir, dass am Sonntag zu Hause nur ein Sieg zählt. Wir sollten langsam in die Spur kommen“, sagt Trainer Georg Isele. Er hofft auch, dass bei einigen seiner Spieler der Knoten platzt und aus Chancen mal Tore gemacht werden. „Dazu die Fehler in der Defensive abstellen. Die werden in der Landesliga nicht verziehen“, weiß Isele, wo der Schuh’ drückt. Der Gegner vom Sonntag, der FC Freiburg-St. Georgen, stehe defensiv sehr gut und setze vorn immer wieder Nadelstiche. „Darauf müssen wir uns einstellen“, fordert der Trainer.

Positiv ist, dass Torwart Martin Hackenberger seine Rot-Sperre abgesessen hat und den Tiengener Kasten wieder hüten wird. Auch Erdal Kizilays Teileinsatz nach langer Verletzungspause vor einer Woche sei positiv verlaufen. Vielleicht reicht’s am Sonntag für die ganze Spielzeit. Auch Bruno Di Palma, der schon lange verletzt ist, steckt wieder im Aufbautraining. „Vielleicht reicht es für die Bank“, sagt Georg Isele, der aber auch einige Ausfälle in seinem Kader hat. So muss Sven Maier wegen einer Blinddarmentzündung passen. Fehlen werden wegen einer Hochzeit in Hamburg Kapitän Nico Ködel und sein Schwager in spe, Tim Rüdiger.

Der FSV Rheinfelden hat in den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt geholt und rutschte in die Abstiegszone ab. Beim Vorletzten, dem SV Kirchzarten, muss deswegen am Sonntag unbedingt gepunktet werden.

„Der Gegner steckt wie wir in Zugzwang. Wir müssen was Zählbares holen, wenn wir nicht ganz nach hinten rutschen wollen“, weiß FSV-Trainer Marc Jilg. Ziel sei, dass sich der FSV Rheinfelden so schnell wie möglich im Mittelfeld etabliert. „Wir müssen einfach cleverer spielen und wollen uns auch wieder mal mit einem Sieg selbst belohnen“, sagt Jilg. Die Leistung habe zuletzt oft gestimmt, aber die Punkte wurden leichtfertig verschenkt. Personell sieht es ganz gut aus beim FSV Rheinfelden. Fehlen wird nur Abwehrmann Davide Marra (Kurzurlaub). Leicht angeschlagen ist noch Stürmer Jeremy Stangl.