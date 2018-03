Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 so nah dran am Sieg

Fußball-Landesliga: Nach Leggios Führung gelingt Lirian Ismajli in der fünften Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich für den SV Weil

Fußball-Landesliga: SV Weil – FC Tiengen 08 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 (63.) Leggio; 1:1 (90.+5) Ismajli. – SR: Lukas Kefer (Teningen). – Z.: 150.

Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit hatte der FC Tiengen 08 den Sieg vor Augen. Dann rutschte Daniel Albicker, der bis dahin eine überragende Partie geboten hatte, nach einer Flanke weg und Lirian Ismajli schob den Ball noch zum 1:1 ins Tor. Die Gäste waren zwar enttäuscht, doch Trainer Oliver Neff sah auch Positives: "Vorher wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen. Das Remis geht insgesamt in Ordnung, obwohl wir die klareren Chancen hatten."

Der FC Tiengen 08 fand schon zu Beginn gut ins Spiel und stand vor allem hinten sehr kompakt. "Wir haben dem Gegner kaum Chancen zugelassen", sagte Neff. Im Gegenteil: Ein Schuss von Angelo Di Palma strich nur knapp am Weiler Tor vorbei (25.). Nach gut einer Stunde gingen die Gäste verdient in Führung, als Danilo Leggio nach einem Freistoß am langen Eck goldrichtig stand und zum 1:0 einnickte. Danach bauten die Gastgeber mehr Druck auf. Almin Mislimovic dribbelte sich durch und verfehlte das Gästetor nur knapp. Der FC Tiengen 08 setzte immer wieder gefährliche Konter und war dem 2:0 mehrmals nahe. So stand Denis Michel plötzlich alleine vor dem Weiler Torwart Sandro Keller, doch war dieser noch mit den Fingern an Michels Lupfer dran. Einen Schuss von Di Palma aus spitzem Winkel parierte Keller ebenfalls. Tomas Masek schließlich zielte aus elf Metern nur knapp am Kasten vorbei. So blieb es bei der knappen Gästeführung – bis zum letzten Weilen Angriff.

FC Tiengen 08: Hackenberger – Karacan, Albicker, Mendy, Ködel – Di Girolamo, Kizilay, Michel (90.+2 A. Hashani), Masek, A. Di Palma (79. Rastoder) – Leggio (90. Iannuzzi).