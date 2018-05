Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 siegt mit Hängen und Würgen

Fußball-Landesliga: Nur 5:3-Erfolg gegen den SV Solvay Freiburg. Miserable Leistung gegen das Schlusslicht

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – SV Solvay Freiburg 5:3 (2:1)

Tore: 1:0 (12.) Masek; 2:0 (18.) Maier; 2:1 (25.) Sandor; 3:1 (54.) Maier; 3:2 (62.) Sandor; 4:2 (84.) Masek; 4:3 (90.) Sandor; 5:3 (90.+4) Baotic. – SR: Felix Streibert (Konstanz). – Z.: 120. – Bes.: GR für Maier (FCT/57.).

Mit Hängen und Würgen kam der FC Tiengen 08 gegen Schlusslicht SV Solvay Freiburg zu einem knappen 5:3-Sieg. Dabei hatten die Tiengener etwas für das Torverhältnis tun wollen, um gegenüber dem FSV Rheinfelden die bessere Ausgangslage zu haben.

Da die Rheinfelder aber mit 2:1 beim FC Freiburg-St. Georgen gewannen, haben sie die exakt gleiche Tordifferenz wie die Tiengener. Beide Hochrhein-Teams streiten sich nun beim Saisonfinale in einer Woche im Fernduell um den drittletzten Platz, der die Rettung bedeuten könnte, falls sich der FC Denzlingen in der Verbandsliga rettet. Und danach sieht es derzeit aus.

Wenn Torwart Martin Hackenberger in der Schlussminute beim Stand von 4:3 nicht noch gegen Dominik Sandor pariert hätte, wäre die Blamage für die Gastgeber wohl perfekt gewesen. Gegen das "Kanonenfutter" der Liga, den SV Solvay Freiburg, stellten sich die Tiengener – gelinde ausgedrückt – ungeschickt an. Trainer Oliver Neff war fast sprachlos: "Mir fehlen die Worte." Und dann sprudelte es doch noch aus ihm heraus: "Das war eine unterirdische Leistung. Das war schlechter als schlecht. Damit ist der Zug für uns abgefahren. In einer Woche beim Freiburger FC II holen wir so gar nichts." Ob der Zug wirklich abgefahren ist, ist nicht sicher. Aber schwer wird es allemal.

Dabei hatten die Gastgeber noch ganz gut angefangen. Tomas Masek und Sven Maier hatten für eine 2:0-Führung bis zur 18. Minute gesorgt. Dann kamen die Gäste aber besser in Fahrt. Vor allem Dominik Sandor entpuppte sich immer mehr als Mann des Tages. Der Stürmer der Gäste sollte bis zum Schlusspfiff drei Mal treffen. Ihn bekamen die Tiengener kaum in den Griff.

Nach seinem Anschlusstreffer traf zwar Sven Maier nur den Pfosten, doch nach der Pause erhöhte Maier auf 3:1. Statt aber in Ruhe zum Spiel zu finden, schwächte sich der FC Tiengen 08 selbst. Maier sah nach knapp einer Stunde Gelb-Rot. "Diese Gelb-Rote Karte ärgert mich", war Neff sauer. Nach dem 2:3 der Gäste hatten Mendy und Rastoder große Chancen, patzten allerdings. Besser machte es Masek sieben Minuten vor dem Ende. Aber wieder verkürzte Sandor, und erst in der Nachspielzeit traf Baotic zum 5:3.

FC Tiengen 08: Hackenberger – Mendy, Karacan, Pipinic (46. Baotic), Rastoder – Masek, Huber, Kizilay, Maier, Rüdiger (75. Drammeh) – Leggio.

Interview von SÜDKURIER-Sportedakteur Gerd Welte mit Torwart Martin Hackenberger vom FC Tiengen 08: