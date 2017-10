Fußball-Landesliga FC Tiengen 08 rutscht in den Tabellenkeller ab

Fußball-Landesliga: 1:3-Niederlage gegen den FC Waldkirch. Unmut nach Strafstoß und Rote Karte gegen Torwart Martin Hackenberger

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – FC Waldkirch 1:3 (1:1) Tore: 1:0 (41.) Masek; 1:1 (43.) R. Sanso; 1:2 (57./FE) Disch; 1:3 (81.) Rieger. – SR: Gabriel Palatini (Heiligenberg). – Z.: 180. – Bes.: Rot für Hackenberger (TW FCT 08/55.) wg. Notbremse.

Noch minutenlang saßen die Tiengener betroffen am Rand des Spielfelds im Langensteinstadion. Die 1:3-Niederlage gegen Titelkandidat FC Waldkirch ist sicherlich kein Beinbruch, aber das Wie. "Der Strafstoß gegen uns nach 55 Minuten war der Knackpunkt. Vor allem die damit verbundene Rote Karte gegen Martin Hackenberger", klagte Tiengens Trainer Georg Isele.

Auch der "Schuldige" selbst, der Torwart der Gastgeber, gab zu, dass er den Waldkircher Michael Tischer innerhalb des Strafraums von den Beinen geholt hatte. Nur den Platzverweis nahm er nicht gelassen hin. "Eine Doppelbestrafung gibt es nicht mehr seit dieser Saison", so die Meinung von Hackenberger, mit der er nicht allein war. Schiedsrichter Gabriel Palatini sah das allerdings ganz anders.

Dabei hatte die Partie für den FC Tiengen 08 ganz gut angefangen. Mehrere Male musste der Waldkircher Torwart Luca Sipos sein Können beweisen. Zwei oder drei Male scheiterte Sven Maier an ihm. Noch vor dem Seitenwechsel war es dann aber soweit: Tomas Masek zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern an der Waldkircher Mauer vorbei zur Führung. Fast im Gegenzug war die Abwehr der Gastgeber zu unentschlossen. Sie brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Riccardo Sanso "erbarmte" sich und traf zum 1:1.

In der zweiten Hälfte ließ der Tiengener Angelo Di Palma zwei dicke Chancen ungenutzt. Einmal parierte Keeper Sipos, das andere Mal zielte der Tiengener Stürmer knapp daneben. Stattdessen schafften es die Gäste, durch den von Kristian Disch verwandelten Strafstoß nach der beschriebenen umstrittenen Aktion in Führung zu gehen. Für Hackenberger, der nach seinem Foul mit Rot raus musste, hütete Sebastian Hug das Tor. Er war beim Strafstoß ebenso machtlos wie neun Minuten vor dem Ende, als Michael Rieger einen Konter der Gäste zum 3:1 abschloss.

"Das ist ärgerlich nach dieser ausgeglichenen ersten Hälfte", sagte der Tiengener Trainer nach Ende der Partie. Vor allem weiß Isele, dass der FC Tiengen 08 mittlerweile auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist und warnt: "Wir wussten schon vor Saisonbeginn, dass es eng wird. Aber jetzt muss uns endlich wieder einmal ein Dreier gelingen."

FC Tiengen 08: Hackenberger – Albicker, Ködel, Mendy (80. Rüdiger), Karacan – Eichhorn (56. Hug), Huber (58. Michel), Di Girolamo, Masek – Maier, A. Di Palma (83. Walter).

Interview von SÜDKURIER-Redakteur Gerd Welte mit Alberto Di Girolamo vom FC Tiengen 08:

"Wir sind keine Klasse schlechter"

Beim FC Tiengen 08, für den er seit März 2016 spielt, zählt Denis Michel aus Horheim mit seinen 32 Jahren zu den Routiniers. Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Waldkirch will er aber auf keinen Fall in Panik ausbrechen.

Denis, jetzt wird es immer enger. Ist langsam Krisenstimmung?

Wir hatten einen guten Saisonstart. Jetzt ist es ein paar Spiele nicht so gut gelaufen. Das kann in ein paar Wochen wieder anders aussehen. In dieser Liga gibt es so viele Überraschungen. Es geht in und her. Oft entscheidet die Tagesform, wer als Sieger vom Platz geht. Jetzt herrscht noch keine Panik bei uns.

Der FC Tiengen 08 steht allerdings als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz.

Ja. Aber auch bei unseren Niederlagen waren wir nie eine Klasse schlechter. Spielerisch halten wir mit. Das gibt Hoffnung.

Was war heute entscheidend?

Wir hatten zunächst die besseren Chancen und standen auch hinten sehr kompakt gegen einen sehr starken Gegner. Beim Gegentreffer waren wir allerdings nicht aggressiv genug.

Und wie sehen sie das 1:2 mit der Roten Karte gegen Hackenberger?

Den Strafstoß kann man geben. Aber die Rote Karte gegen Martin nicht. Der Linienrichter hat dies auch so gesehen. Aber der Schiedsrichter ist bei seiner Entscheidung geblieben. Das war sehr ärgerlich.

Fragen: Gerd Welte