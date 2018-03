Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 rutscht in den Keller

Fußball-Landesliga: Bittere 2:4-Niederlage beim Tabellennachbarn SV Kirchzarten. Nach Kizilays Ausgleich kurz vor dem Ende noch kalt erwischt

Fußball-Landesliga: SV Kirchzarten – FC Tiengen 08 4:2 (2:1)

Tore: 0:1 (11./FE) Maier; 1:1 (26.) Faller; 2:1 (43.) Gutmann; 2:2 (87.) Kizilay; 3:2 (90.) Kanwischer; 4:2 (90.+2/FE) Althauser. – SR: Klaus-Gjord Schneider (Konstanz). – Z.: 100. – Bes.: GR für Maier (FCT/66.).

"Die Enttäuschung ist bei uns schon riesengroß. Die Mannschaft muss jetzt unter der Woche erst einmal aufgepäppelt werden", musste Oliver Neff, der Trainer des FC Tiengen 08, nach der Partie zugeben. Nach der Niederlage im Kellerduell tauschte der FC Tiengen 08 den Platz mit dem SV Kirchzarten und ist nun Vorletzter, was wohl den sicheren Abstieg bedeuten würde.

Dabei hatten die Gäste einen ordentlichen Start erwischt. Schon nach elf Minuten hatte Sven Maier per Foulelfmeter für die Führung gesorgt. "Nach 15 Minuten haben wir aber dann aufgehört, Fußball zu spielen. Das wurde vom Gegner bestraft", klagte Neff. Deshalb fielen auch noch zwei Gegentore vor der Pause. Zunächst verlor der Tiengener Paul Mendy den Ball unnötigerweise. Die Gastgeber nahmen das Geschenk gerne an und trafen durch Kevin Faller zum Ausgleich. Kurz vor der Pause kam es für den Gast noch schlimmer, als Marco Gutmann mit einem Schuss aus 20 Metern erfolgreich war.

Die zweite Hälfte verlief insgesamt recht ausgeglichen. Beide Mannschaften kamen zu einigen Torgelegenheiten. Auch nachdem Sven Maier Gelb-Rot gesehen hatte, blieb der FC Tiengen 08 noch am Drücker. "Das war ganz gut, was wir in Unterzahl gezeigt haben", so Neff. Nachdem Angelo Di Palma noch eine große Chance ausgelassen hatte, war Erdal Kizilay drei Minuten vor Ende nach Pass von Tomas Masek erfolgreich und traf zum 2:2.

"Da hatten wir die Sache wohl schon insgeheim abgehakt", meinte Oliver Neff. Die Strafe folgte dann auch prompt. Nach einem Abspielfehler der Tiengener schnappten sich die Gastgeber den Ball und starteten einen Konter. Diesen schloss Colin Kanwischer in der Schlussminute auch zum 3:2 erfolgreich ab. Das war die Entscheidung. In der Nachspielzeit traf Sven Althauser per Foulfmeter sogar noch zum 4:2-Endstand.

FC Tiengen 08: Hug – Ködel, Karacan, Albicker (64. Rastoder) – Mendy, Kizilay, Di Girolamo, Michel (84. A. Hashani) – A. Di Palma, Maier, Masek.