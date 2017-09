Fußball-Landesliga FC Tiengen 08 rettet den Sieg über die Zeit

Fußball-Landesliga: Maier und Masek treffen vor der Pause. Drei Strafstöße und zwei Gelb-Rote Karten

Fußball Landesliga: FC Tiengen 08 – SV Kirchzarten 2:1 (2:0).

Tore: 1:0 (2./FE) Maier; 2:0 (25.) Masek; 2:1 (79./FE) Hevler. – SR: Wolfgang Tietze (Radolfzell). – Z.: 200. – Bes.: Althauser (SVK/13.) verschießt FE; GR für Di Girolamo (FCT/69.) und Boya (SVK/86.).

Zwei der drei Strafstöße, die Schiedsrichter Wolfgang Tietze verteilte, waren zweifelhaft, aber nicht spielentscheidend. Die beiden Gelb-Roten Karten – je eine für den FC Tiengen 08 und eine für den SV Kirchzarten – sorgten aber bei Spielern und Trainern beider Teams für Kopfschütteln. So wurde vor allem die Schlussphase eines insgesamt fairen Spiels unnötig hektisch.

"Auch wir haben uns von der Hektik noch anstecken lassen. Wir haben uns aber in Unterzahl sehr gut gewehrt und auch stark verteidigt", freute sich der Tiengener Trainer Georg Isele über den hart erkämpften Sieg.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und führten nach zwei Minuten durch einen von Sven Maier verwandelten Strafstoß – Angelo Di Palma soll gefoult worden sein – mit 1:0. Auch die Gäste erhielten aber einen äußerst fraglichen Strafstoß zuerkannt, den Sven Althauser an den Außenpfosten knallte. Einen herrlichen Spielzug über Angelo Di Palma, der Tomas Masek in der Mitte in Szene setzte, schloss dieser souverän zum 2:0 ab.

Mit der ersten Hälfte bin ich zufrieden" sagte Isele, der aber schon vor dem Wechsel einen Gegner beobachten musste, der langsam zu seinem Spiel fand. Hundertprozentige Chancen hatte dieser aber noch nicht. Zwei Mal – gegen Baumann und bei einem Kopfball von Boya – konnte Hackenberger im Tiengener Tor klären.

Kurz nach dem Wechsel tauchte der Tiengener Angelo Di Palma frei vor dem gegnerischen Tor auf, vergab die Entscheidung allerdings. Sein Ball kullerte am Tor vorbei. Da Alberto Di Girolamo Gelb-Rot sah, wurde es nochmals eng für die Gastgeber.

Als Hevler elf Minuten vor dem Ende einen berechtigten Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer nutzte, kamen die Gäste nochmals stärker auf, doch rettete der FC Tiengen 08 den Sieg über die Zeit. Zugute kam ihnen, dass auch die Gäste sich noch fünf Minuten vor dem Ende Gelb-Rot abholten. Boya war da der "Übeltäter".

FC Tiengen 08: Hackenberger – Albicker, Huber, Ködel, Karacan– Di Girolamo, Maier, Masek, Michel (55. Kizilay), Eichhorn – A. Di Palma (85. Sava).





SÜDKURIER-Interview mit Erdal Kizilay vom FC Tiengen 08:



"Die Luft hat mir noch etwas gefehlt"

Der Tiengener Daniel Albicker machte sich mit dem 2:1-Sieg gegen den SV Kirchzarten selbst das schönste Geburtstagsgeschenk. Albicker, der in Krenkingen wohnt, ist am Sonntag 29 Jahre alt geworden.

Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Sie haben heute ihr erstes Saisonspiel gemacht.

Ja, ich war vier Wochen lang mit einem Kumpel in Thailand im Urlaub.

Da waren Sie sicher bestens vorbereitet auf Fußball heute.

Ich bin am Donnerstag zurückgeflogen, habe gleich am Freitag mittrainiert und heute gespielt. Die Vorbereitung habe ich allerdings noch mitgemacht.

Heute waren Sie also topfit?

Ich habe die Pause schon ein bisschen gemerkt. Die Luft hat ab und zu gefehlt. Aber das wird schon wieder.

Das Ergebnis ist super. War es die Leistung auch?

Die ersten 25 Minuten bis zum 2:0 waren ganz gut. Aber dann ist nach dem Wechsel viel Nervosität aufgekommen. Vor allem als Alberto, der heute ein starkes Spiel geboten hat, raus musste, ist es eng geworden für uns. Da wurde auch der SV Kirchzarten immer stärker und man hat gemerkt, dass sie einfach noch routinierter als wir sind.