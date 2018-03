Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 muss liefern

Fußball-Landesligist beendet am Sonntag die Winterpause mit der Nachholpartie bei Schlusslicht Solvay Freiburg. Einsatz von Torjäger Sven Maier (Grippe) und Neuzugang Christian Pipinic (noch keine Freigabe) ist noch unsicher. FSV Rheinfelden spielt am Sonntag beim Freiburger FC II. Für Urlauber Dany Quintero steht dessen Bruder Denis Quintero im Tor

Fußball-Landesliga: (gew) Für den FC Tiengen 08 (14.), der derzeit noch unter dem Strich auf einem Abstiegsplatz zu finden ist, gibt's am Sonntag bei Schlusslicht Solvay Freiburg gleich ein Schlüsselspiel. "Keine Frage – jetzt müssen wir liefern", nimmt der Tiengener Trainer Oliver Neff seine Akteure in die Pflicht. "Diese Partie müssen wir gewinnen", hofft Neff.

Oliver Neff ist in der Winterpause vom FC Erzingen zum FC Tiengen 08 gewechselt, wo er Jasmin Rastoder ablöste, der den Posten im Herbst interimsmäßig von Georg Isele übernommen hatte. Der FC Tiengen 08 ist kein Neuland für Neff, da er den Verein noch aus Spielerzeiten kennt. "Ich hab mich gut rein gefunden", versichert er.

Drei Zugänge haben die Tiengener in der Winterpause gemeldet. Es ist aber möglich, dass am Sonntag keiner aus dem Trio auflaufen wird. Cristian Parrino, der vom FC Erzingen kam, leidet ebenso noch an einer Kreuzbandverletzung wie Albin Hashani (SV Schaffhausen/CH). Parrino braucht noch etwas Zeit, Hashani könnte auf der Bank sitzen. Der Dritte im Bunde ist Christian Pipinic, dessen Freigabe von seinem kroatischen Verein bis jetzt noch nicht vorliegt. "Da müssen wir noch abwarten", sagt Neff. Noch nicht ganz sicher ist der Einsatz von Stürmer Sven Maier (Grippe). Dafür ist Spielmacher Tomas Masek wieder dabei.

Der FSV Rheinfelden (12.) setzt auch in der neuen Saison ab Sommer auf sein Trainer-Duo Anton Weis und Marc Jilg. Beide hatten das Team in der Winterpause vor einem Jahr von Tobias Bächle, der dann Trainer des SV Weil geworden ist, übernommen.

In der Partie am Sonntag beim Freiburger FC II (3.) präsentieren die Rheinfelder einen anderen Quintero im Tor. Weil Stammkeeper Dany Quintero erstmals in seiner kubanischen Heimat Urlaub macht, schlüpft sein jüngerer Bruder Denis (27), der kurzfristig frei gemacht wurde, ins Torwarttrikot. "Während Dany lautstark von hinten dirigiert, ist Denis ein ganz ruhiger. Beide sind starke Keeper, aber total unterschiedliche Typen", sagt FSV-Trainer Marc Jilg. Denis Quintero wechselte in letzter Minute vom FC Dulliken, der in der 2. Liga Interrregional in der Schweiz spielt, zum FSV Rheinfelden. Er ist nach Sascha Strazzeri (SV Weil), Denis Omerovic (SV Nollingen) und Massimo De Franco (FV Lörrach-Brombach) der vierte Neuzugang der Rheinfelder in der Winterpause. Dagegen musste nur der Abgang von Ersatztorwart Vadim Herz (SV Karsau) verkraftet werden.

Da auch der lange verletzte Vincent Kittel sowie Tolga Polat wieder trainieren, haben Weis und Jilg als Trainer wieder Alternativen. "Wir haben gut trainiert und sind fit", freut sich Jilg auf das Nachholspiel am Sonntag.