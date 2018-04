Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 im Sturm zu harmlos

Fußball-Landesliga: 0:3-Niederlage beim SC Wyhl macht die Abstiegssorgen noch größer. Tomas Masek sieht die Gelb-Rote Karte kurz vor Ende

Fußball-Landesliga: SC Wyhl – FC Tiengen 08 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 (58.) und 2:0 (69.) beide Oberkirch; 3:0 (89.) Kopp. – SR: Frank Faller (Bräunlingen). - Z.: 120. – Bes.: GR für Masek (FCT/89.).

Die Lage wird immer bedrohlicher. Der FC Tiengen 08 hat sich nach der Niederlage beim SC Wyhl auf dem vorletzten Platz festgekrallt, was auf alle Fälle den Abstieg bedeuten würde. Wahrscheinlich wird es sogar noch den Drittletzten treffen.

"Die ersten zehn bis zwölf Minuten haben wir völlig verpennt", war der Tiengener Trainer Oliver Neff schon mit dem Beginn der Partie nicht zufrieden. Die Gastgeber kamen jedenfalls gleich zu drei sehr gute Chancen, hatten aber zunächst noch Erbarmen mit den Gästen. Diese fanden danach immer besser zu ihrem Spiel. Vor dem Wechsel scheiterten Maier und Drammeh mit ihren Schüssen nur knapp.

Auch die zweite Hälfte war zunächst völlig offen. Knapp eine Stunde war gespielt, als der Ball nach einem Abspielfehler des Tiengeners Alberto Di Girolamo zu Sören Oberkirch kam. Dessen Schuss senkte sich über Torwart Martin Hackenberger hinweg ins Tor. Zehn Minuten später erhöhte Oberkirch mit seinem zweiten Treffer auf 2:0.

Danach setzten die Gäste nochmals alles auf eine Karte. Ein Tor von Tomas Masek fand allerdings wegen einer umstrittenen Abseitsstellung keine Anerkennung. Masek war es auch, der kurz danach mit einer Gelb-Roten Karte vorzeitig duschen gehen musste. Besser klappte es dagegen beim SC Wyhl, der kurz vor Ende einen Konter zum 3:0 durch den eingewechselten Nikolas Kopp abschloss.

Oliver Neff hatte nach Ende der Partie einiges zu beklagen. Rechenspiele wegen der Ergebnisse der Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg mag der Tiengener Trainer gar nicht. "Wir müssen auf uns selbst schauen und erst mal wieder selber wissen, was wir wollen." In vier Spielen zuletzt hat der FC Tiengen 08 drei Mal kein Tor geschossen. "An Torwart und Viererkette hat es heute nicht gelegen. Wir schießen keine Tore – das ist das Problem", so Neff, der auch die mangelnde Disziplin in seiner Mannschaft beklagt. "Wir bestrafen uns immer wieder selbst mit Platzverweisen. Das löst natürlich auch große Unruhe aus."

FC Tiengen 08: Hackenberger – Mendy, Hart, Ködel, Albicker – Michel, Di Girolamo, Kizilay, Masek – Maier, Drammeh (62. Albin Hashani).