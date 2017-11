Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 bricht endlich den Bann

Nach elf Wochen gelingt dem Landesliga-Aufsteiger wieder ein Sieg. Sven Maier erzielt beim 2:1 gegen den FV Herbolzheim beide Treffer. Tiengener Torwart Martin Hackenberger hält einen Strafstoß bravourös und rettet die drei Punkte

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – FV Herbolzheim 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 (47.) und 2:0 (54.) beide Maier; 2:1 (70.) Hess. – SR: Dominik Schmidt (Haslach i.K.). – Z.: 100. – Bes.: Rot für Hassoun (FVH/63.) wg. groben Foulspiels; Hackenberger (FCT/74.) hält FE von Bober.

Elf lange Wochen hat der FC Tiengen 08 auf einen Sieg gewartet. Es war am 10. September, als der SV Kirchzarten mit 2:1 bezwungen wurde. Der Bann ist aber endlich gebrochen: Gegen den FV Herbolzheim gelang der Mannschaft von Trainer Jasmin Rastoder mit einem 2:1 der lang ersehnte Dreier.

Rastoder war nicht der einzige, dem ein Stein vom Herzen fiel. "Wir sind auf dem richtigen Weg", bilanzierte er die Partie, die so richtig erst nach dem Seitenwechsel in Gang gekommen war. Dann bewies Sven Maier – nach langer Durststrecke – wieder einmal eindrucksvoll seine Torjägerqualitäten, traf gleich zwei Mal, ehe die Gastgeber trotz Überzahl – Gästespieler Ali Hassoun hatte wegen einer Grätsche von hinten Rot gesehen – und dem Anschlusstreffer durch Mario Hess noch einmal gewaltig in Schwierigkeiten gerieten. Und hätte Martin Hackenberger im Tor der Tiengener nicht noch einen von Thomas Bober getretenen Strafstoß aus der Ecke gefischt, hätte es ganz anders ausgesehen. "Ich habe zwar zwei Mal getroffen, aber Martin hat uns im Tor den Sieg gerettet", gab auch Sven Maier das Kompliment für seine beiden Treffer an seinen Schlussmann zurück.

In der ersten Hälfte war die Partie ausgeglichen, doch hatten die Gastgeber bereits ein kleines Chancenplus. Erdal Kizilay, der zwar angeschlagen war, aber unbedingt spielen wollte und noch rechtzeitig fit wurde, prüfte mit einem Aufsetzer Gäste-Schlussmann Pascal Metzger. Auch kurz vor der Pause scheiterte Kizilay nur knapp.

Was war nur im Pausentee drin? Diese Frage stellten sich viele der Tiengener Fans, denn wie verwandelt kamen die Platzherren aus der Kabine. Sven Maier traf aus halbrechter Position ins kurze Eck zur Führung (47.). Sieben Minuten später zog er aus 20 Metern vehement ab. Der Ball zappelte unhaltbar für Metzger, dem auch die Sicht verdeckt war, im Netz des Gästetors.

Warum die Gastgeber nach der scheinbar sicheren Führung und numerischer Überzahl das Zepter noch einmal aus der Hand gaben, konnte sich auch Jasmin Rastoder nicht erklären. "Da merkt man den Druck des Gewinnen-Müssens", vermutet der Tiengener Trainer eher psychische Ursachen. Sehenswert war der Anschlusstreffer von Gäste-Kapitän Mario Hess aber allemal. Einen Freistoß aus 20 Metern zirkelte er über die Mauer ins Tordreieck – unhaltbar für Martin Hackenberger. Nach einem Foul von Daniel Eichhorn zeigte Schiedsrichter Dominik Schmidt (Haslach) auf den Punkt. Den platzierten Strafstoß von Thomas Bober parierte Hackenberger bravourös. Kurz darauf wurde es für die Gastgeber nochmals brenzlig, als Mario Hess für die Gäste nur die Latte traf. Mit Glück und Geschick brachte der FC Tiengen 08 den Sieg über die Zeit.

FC Tiengen 08: Hackenberger– Eichhorn, Albicker, Kizilay, Karacan – Michel, Di Girolamo, Mendy, Rüdiger (81. Leggio) – A. Di Palma, Maier.

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Sven Maier, dem zweifachen Torschützen des FC Tiengen 08 beim 2:1-Sieg gegen den FV Herbolzheim