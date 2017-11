Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 bleibt der Ausgleich versagt

1:2-Niederlage des Fußball-Landesligisten gegen den Freiburger FC II. Angelo Di Palma trifft kurz nach Einwechslung, doch zu mehr reicht es trotz einer kämpferisch starken Leistung nicht mehr

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – Freiburger FC II 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 (40.) Moser-Fendel; 0:2 (58.) Spoth; 1:2 (63.) A. Di Palma. – SR: Thomas Schillinger (Obertsrot). – Z.: 120.

Als Adriano Spoth nach knapp einer Stunde den zweiten Treffer für die Reserve des Freiburger FC erzielt hatte, hätten wohl nicht viele auch nur einen Cent auf den FC Tiengen 08 gewettet. Die abstiegsgefährdeten Gastgeber besannen sich aber gegen eines der Spitzenteams der Liga ihrer kämpferischen Tugenden und kamen zurück. Der kurz zuvor eingewechselte Angelo Di Palma erzielte mit einem Flachschuss ins untere rechte Eck nach toller Vorlage von Sven Maier den Anschlusstreffer (63.). Danach waren die Tiengener nah dran am Ausgleich. Einmal bejubelten sie sogar schon den vermeintlichen Ausgleich, doch Angelo Di Palma war im Abseits gestanden – so hatte es zumindest der Schiedsrichter gesehen.

In der ersten Hälfte hatten die Gäste zwar öfters ihre spielerische Klasse bewiesen, doch mehr Chancen hatten sie sich nicht heraus gearbeitet. Die Schüsse von Aytekin und Dees waren kein Problem für den Tiengener Torwart Martin Hackenberger. Auf der Gegenseite zögerte Tim Rüdiger einen Moment zu lange, statt den Ball einfach nur rein zu schieben. Fünf Minuten vor dem Wechsel ließen sich die Platzherren überrumpeln. Steil durch die Mitte wurde Joschua Moser-Fendel angespielt, der zum 1:0 für die Gäste einschob. "Da waren wir wieder mal zu offensiv. Wir müssen einfach auch bei einem Spielstand von 0:0 mehr Geduld zeigen", sagte Trainer Jamin Rastoder. Zwei Minuten später hätte Sven Maier den Ausgleich erzielen müssen, doch zielte er aus kurzer Distanz übers Tor.

Nach dem Wechsel machten die Gastgeber zunächst richtig Dampf. Zunächst vergab Daniel Eichhorn eine gute Gelegenheit, dann zog Maier aus halbrechter Position knapp vorbei. In diese Überlegenheit fiel das 2:0 für die Gäste durch Spoth, der durchmarschierte und auch Hackenberger im Tor mit einem Lupfer überwand.

Zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Di Palma reichte es dem FC Tiengen 08 nicht mehr. In keiner Phase ließen sich die Hausherren hängen, kämpften um jeden Ball. Vor allem – und das war nicht immer so – verloren sie nicht die Nerven und blieben diszipliniert. Die beste Chance hatte noch Kapitän Nico Ködel, dessen Kopfball aus kurzer Distanz Karl Goette im Freiburger Tor reaktionsschnell entschärfte. Jasmin Rastoder war trotz der Niederlage nicht ganz so traurig. "Ich bin zufrieden mit der Leistung. Darauf lässt sich aufbauen", so der Tiengener Trainer.

FC Tiengen 08: Hackenberger– Eichhorn, Huber, Ködel, Karacan – Albicker, Michel (54. A. Di Palma), Di Girolamo, Mendy (78. Drammeh) – Rüdiger (67. Leggio), Maier.

"Auf diesem Spiel lässt sich aufbauen"

In seiner dritten Saison spielt Steffen Huber (29) beim FC Tiengen 08. Der Defensivmann zählt normalerweise zum Stamm der Reserve in der Kreisliga B, doch hat er mittlerweile auch schon viele Einsaätze für das Landesliga-Team auf seinem Buckel.

Steffen, Sind Sie jetzt ganz aufgerückt in die Tiengener "Erste"?

Nein. Nächstes Mal muss ich pausieren und dann kann ich wieder in der "Zweiten" zum Einsatz kommen.

Und wo spielen Sie lieber?

Ich helfe gern aus in der ersten Mannschaft. Das ist doch klar. Und personell ist es dort eben ziemlich eng. Gewinnen will ich immer, egal, wo ich spiele.

Und heute haben Sie verloren. Woran lag's?

Die Freiburger sind schon ganz clever. Sie haben unsere Fehler gnadenlos bestraft. Wir hatten durchaus Chancen zumindest für ein Unentschieden, aber der Gegner war eben abgezockter.

Was war positiv?

Wir haben gegen eine Spitzenmannschaft der Landesliga richtig dagegen gehalten.

Jetzt sind Sie aber langsam im Tabellenkeller unter Druck.

Das stimmt. Aus den restlichen zwei Saisonspielen bis zur Winterpause sollten jetzt unbedingt sechs Punkte her. Sonst wird es natürlich so richtig eng für uns da hinten.