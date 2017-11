Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 beendet Niederlagenserie

Fußball-Landesliga: In Unterzahl gelingt dem Neuling ein Remis gegen den SV Au-Wittnau. Paul Mendy trifft zum 1:1 für die Gastgeber

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – SV Au-Wittnau 1:1 (0:1).

Tore: 0:1 (42.) Maier; 1:1 (53.) Mendy. – SR: Manuel Meier (Bühl). – Z.: 110. – Bes.: GR für Kizilay (FCT/60.).

Der FC Tiengen 08 hat sich das Remis nach einer langen Durstrecke mit einer punktlosen Oktoberbilanz dank einer kämpferisch starken Leistung verdient. Auch Jasmin Rastoder, der die Mannschaft nach dem Rücktritt von Georg Isele bis zur Winterpause interimsmäßig betreut, kann mit seinem Einstand zufrieden sein.

Nach der Gelb-Roten Karte für Erdal Kizilay nach exakt einer Stunde wehrten sich die Gastgeber in Unterzahl erfolgreich gegen die Angriffe der offensiven Gäste, die allerdings kurz nach dem Platzverweis selbst Glück hatten. So verwehrte der ansonsten gut leitende Schiedsrichter Manuel Meier (Bühl) den Gastgebern einen Strafstoß, als Gästeverteidiger Lucas Gutmann der Ball bei einer Abwehr an die Hand sprang.

Die Partie begann mit einer Doppelchance für Danilo Leggio, der beim FC Tiengen 08 sein Debüt in der "Ersten" gab. Aber auch die Gäste ließen Chancen ungenutzt. So scheiterten Marco Steinert und Kapitän Andreas Zimmermann knapp. Sebastian Hug, der das Tiengener Tor hütete, parierte einen Schuss von Patrick Steiert (25.). Tim Rüdiger und Paul Mendy hatten auf der anderen Seite die Führung auf dem Fuß. Drei Minuten vor dem Wechsel servierte Marco Steiert einen Freistoß maßgerecht auf Philipp Maier, der den Ball zur Führung für die Gäste einköpfte. Drei Minuten nach Wiederanpfiff parierte Gästetorwart Sebastian Schmidl noch einen Freistoß von Süleyman Karacan, doch kurz danach war er machtlos.

Tim Rüdiger war nach einem langen Ball durchgebrochen, prallte noch mit Schmidl zusammen, legte den Ball aber auf Mendy auf. "Das war nicht mehr schwer für mich. Tim hat mich gut gesehen", war Mendy über sein Tor glücklich. Nach dem Ausgleich dezimierten sich die Gastgeber selbst, da Kizilay mit Gelb-Rot raus musste. Danach wurde es eng für die Gastgeber. Kurz vor Ende warfen sich drei Verteidiger in den Schuss von Andreas Zimmermann und blockten diesen ab.

FC Tiengen 08: Hug – Albicker, Huber, Ködel (90.+1 B. Di Palma), Mendy – Eichhorn, Kizilay, Michel, Karacan – Rüdiger, Leggio.

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Paul Mendy, Torschütze des FC Tiengen 08 beim 1:1 gegen den SV Au-Wittnau

„Den Fußball erfinde ich sicher nicht neu“

In der vergangenen Woche übernahm Jasmin Rastoder (36) das Traineramt nach dem Rücktritt von Georg Isele. Bis zur Winterpause will er den FC Tiengen 08 breuen und im Kampf gegen den Abstieg punkten.

Jasmin, 1:1 gegen den SV Au-Wittnau. Zumndest die Niederlagenserie ist vorbei. Sind Sie zufrieden?

Mit dem Punkt bin ich eigentlich zufrieden, da wir uns diesen in Unterzahl erkämpft haben.

Eigentlich?

Ja. Uns wurde nämlich ein klarer Handelfmeter versagt. Das ärgert mich schon ein bisschen.

Sie mussten sich zwar nicht selbst einwechseln, aber die Auswechselbank ist noch immer nicht prall gefüllt.

Das stimmt. Kurz vor der Partie musste auch noch Angelo Di Palma wegen seiner Knieverletzung passen. Für ihn rückte Danilo Leggio in die Anfangself. Er hat seine Sache heute im Sturm ganz gut gemacht.

Was wollen Sie anders als Trainer Georg Isele machen?

Ich werde den Fußball sicher nicht neu erfinden. Georg hat hier gute Arbeit geleistet. Darauf kann ich aufbauen.

Gibt es doch Unterschiede?

Wir wollen ein bisschen häter trainieren. Außerdem ist es mein Ziel, die Defensive wieder zu stabilisieren.

Fragen: Gerd Welte